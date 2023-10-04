Польща планує скасувати виплату допомоги для українців наступного року

Влада Польщі не збирається продовжувати виплату допомоги українським біженцям після того, як відповідні термін дії відповідних рішень сплине. Про це заявив секретар уряду Польщі Пьотр Мюллер в інтервʼю PAP.

Він зазначив, що етап, коли українці масово тікали від війни, завершився. Рішення щодо виплати допомоги поступово втрачають силу і вони не будуть продовжені.

На запитання про те, коли саме почне завершуватися відповідна допомога, Мюллер відповів, що, ймовірно, це буде перший квартал 2024 року.

Секретар уряду вважає, що потреби у наданні таких виплат уже не буде.

Допомога біженцям: скільки грошей витрачає Польща?

Наприкінці 2022 року віцепрезидент правління Польського фонду розвитку Бартош Марчук зазначав, що українські біженці того року сплатили до державного бюджету Польщі податки на 4 млрд злотих, а в 2023 році цей показник може зрости до 6 млрд злотих.

Водночас він оцінював, що загалом Польща надала Україні допомогу на 35-40 млрд злотих (близько 7,6-8,7 млрд доларів):

10 млрд злотих – витрати на озброєння, передане Україні;

6 млрд злотих – підтримка українських біженців безпосередньо з державного бюджету;

близько 10 млрд злотих – допомога від органів місцевого самоврядування та неурядових організацій;

близько 10 млрд злотих – приватна допомога від поляків.

Своєю чергою заступниця міністра сім’ї та соціальної політики Польщі Анна Шмідт влітку 2023 року повідомляла, що країна витратила понад 2,5 млрд злотих (близько 550 млн доларів) на допомогу українцям, які були вимушені тікати від війни. Більшу частину коштів із цієї суми було виділено в рамках програми Rodzina 500+, за якою можна отримувати 500 злотих на місяць на кожну дитину.

Станом на липень поточного року в Польщі проживало близько 1,2 млн громадян України.