Польша планирует отменить выплату помощи для украинцев в следующем году

Власти Польши не собираются продолжать выплату помощи украинским беженцам после того, как соответствующий срок действия соответствующих решений истечет. Об этом заявил секретарь правительства Польши Петр Мюллер в интервью PAP.

Он отметил, что этап, когда украинцы массово убегали от войны, завершился. Решения по выплате пособия постепенно теряют силу и они не будут продолжены.

На вопрос о том, когда начнет завершаться соответствующая помощь, Мюллер ответил, что, вероятно, это будет первый квартал 2024 года.

Секретарь правительства считает, что потребностей в предоставлении таких выплат уже не будет.

Помощь беженцам: сколько денег тратит Польша?

В конце 2022 года вице-президент правления Польского фонда развития Бартош Марчук отмечал, что украинские беженцы в том году уплатили в государственный бюджет Польши налоги на 4 млрд злотых, а в 2023 году этот показатель может возрасти до 6 млрд злотых.

В то же время он оценивал, что в целом Польша предоставила Украине помощь на 35-40 млрд злотых (около 7,6-8,7 млрд долларов):

10 млрд злотых – расходы на вооружение, переданное Украине;

6 млрд злотых – поддержка украинских беженцев непосредственно из государственного бюджета;

около 10 млрд злотых – помощь от органов местного самоуправления и неправительственных организаций;

около 10 млрд злотых – частная помощь от поляков.

В свою очередь заместитель министра семьи и социальной политики Польши Анна Шмидт летом 2023 года сообщала, что страна потратила более 2,5 млрд злотых (около 550 млн долларов) на помощь украинцам, которые были вынуждены бежать от войны. Большую часть из этой суммы было выделено в рамках программы Rodzina 500+, по которой можно получать 500 злотых в месяц на каждого ребенка.

По состоянию на июль текущего года в Польше проживало около 1,2 млн граждан Украины.