ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до марта 2025 года

Совет Европейского союз решил продлить на один год с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года действие временной защиты для граждан Украины, говорится в его сообщении.

"Чтобы обеспечить уверенность для более чем 4 миллионов украинских беженцев, которые в настоящее время проживают в ЕС, Совет согласился продлить временную защиту для людей, спасающихся от агрессивной войны России против Украины", - сказано в нем.

Напомним, что механизм временной защиты был активирован 4 марта 2022 года – всего через несколько дней после того, как российские вооруженные силы начали широкомасштабное вторжение в Украину. После завершения срока в один год он был автоматически продлен еще на один год.

Механизм временной защиты ЕС обеспечивает немедленную и коллективную, то есть без необходимости рассмотрения индивидуальных заявлений, защиту перемещенных лиц, которые не имеют возможности вернуться в страну своего происхождения.

Его цель состоит в том, чтобы облегчить давление на национальные системы предоставления убежища и позволить перемещенным лицам пользоваться согласованными правами на всей территории ЕС.

Это включает право на проживание, на доступ к рынку труда и жилью, на медицинскую помощь, на социальную помощь, а также на доступ к образованию для детей.

Источник фото: ua.depositphotos.com