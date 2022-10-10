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Категория
Общество
Дата публикации

ЕС продлит статус защиты для украинских беженцев еще на год

ЕС продлит статус защиты для украинских беженцев еще на год

Еврокомиссия намерена продлить статус защиты для беженцев из Украины до марта 2024 года. Об этом в понедельник 10 октября заявила комиссар по внутренним делам ЕС Ильва Йогансон, пишет австрийское издание OE24.

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"Военные беженцы из Украины получат быструю и несложную защиту еще на год в ЕС. Соответствующие правила будут продлены по меньшей мере до марта 2024 года, заявила в понедельник в Брюсселе комиссар внутренних дел ЕС Илва Йоганссон. Подтверждение стран ЕС не нужно. Йоханссон сказал, что недавние нападения на украинские города показали важность солидарности со страной", – пишет издание.

В сообщении говорится, что вскоре после начала войны России против Украины государства ЕС запустили директиву на случай массового притока перемещенных лиц. Сначала правила действуют в течение одного года, но могут быть продлены еще на два года.

Ищущим защиты в Украине не нужно проводить длительную процедуру предоставления убежища. Кроме того, у них есть прямые права на социальную помощь, образование, жилье и разрешение на работу, среди прочего.

По словам Йоханссон, около 4,2 млн украинцев в ЕС сейчас находятся под временной защитой.

"Йоханссон также обратилась к тем украинцам, которые хотели вернуться в Украину. Им не пришлось бы выходить из временной защиты, как это, собственно, предполагалось. Зато они должны просто уведомить власть о своем возвращении. Если впоследствии им снова придется бежать, им всегда рады. в ЕС", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным ООН, больше всего украинских беженцев в Европе приобрели статус временной защиты в Польше – 1 млн 274,1 тыс, Германии – 670 тыс, Чехии – 413 тыс, Италии – 150,3 тыс, Испании – 133,8 тыс, Болгарии – 129,4 тыс, Франции – 96,5 тыс, Словакии – 86,8 тыс и Австрии – 78,2 тыс.

Автор:
Степан Крьока