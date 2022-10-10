ЕС продлит статус защиты для украинских беженцев еще на год

Еврокомиссия намерена продлить статус защиты для беженцев из Украины до марта 2024 года. Об этом в понедельник 10 октября заявила комиссар по внутренним делам ЕС Ильва Йогансон, пишет австрийское издание OE24.

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"Военные беженцы из Украины получат быструю и несложную защиту еще на год в ЕС. Соответствующие правила будут продлены по меньшей мере до марта 2024 года, заявила в понедельник в Брюсселе комиссар внутренних дел ЕС Илва Йоганссон. Подтверждение стран ЕС не нужно. Йоханссон сказал, что недавние нападения на украинские города показали важность солидарности со страной", – пишет издание.

В сообщении говорится, что вскоре после начала войны России против Украины государства ЕС запустили директиву на случай массового притока перемещенных лиц. Сначала правила действуют в течение одного года, но могут быть продлены еще на два года.

Ищущим защиты в Украине не нужно проводить длительную процедуру предоставления убежища. Кроме того, у них есть прямые права на социальную помощь, образование, жилье и разрешение на работу, среди прочего.

По словам Йоханссон, около 4,2 млн украинцев в ЕС сейчас находятся под временной защитой.

"Йоханссон также обратилась к тем украинцам, которые хотели вернуться в Украину. Им не пришлось бы выходить из временной защиты, как это, собственно, предполагалось. Зато они должны просто уведомить власть о своем возвращении. Если впоследствии им снова придется бежать, им всегда рады. в ЕС", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным ООН, больше всего украинских беженцев в Европе приобрели статус временной защиты в Польше – 1 млн 274,1 тыс, Германии – 670 тыс, Чехии – 413 тыс, Италии – 150,3 тыс, Испании – 133,8 тыс, Болгарии – 129,4 тыс, Франции – 96,5 тыс, Словакии – 86,8 тыс и Австрии – 78,2 тыс.