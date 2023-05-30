Чехія скасовує безкоштовне житло для українців

З 1 липня в Чехії змінюють систему державної допомоги українським біженцям. Нові правила передбачають скасування виплати людям, які безкоштовно розміщують українців, а ті біженці які проживають у пансіонах повинні будуть платити за житло самі.

Чехія оплачуватиме екстрене розміщення у закладах протягом п’яти місяців, після чого біженцям доведеться або платити за це самостійно, або переселятися, пише чеське інформаційне агентство Вrnodaily.

Виняток зробили для людей похилого віку, інвалідів, дітей, студентів, вагітних жінок, осіб, які доглядають за маленькими дітьми чи родичів з інвалідністю.

За біженцями збережуть право на отримання фінансової допомоги, яка встановлюватиметься на рівні прожиткового мінімуму в 3000 чеських крон на особу в квартирі, яку зареєстрував власник і 2400 чеських крон на людину в інших видах житла. Для кожного заявника гуманітарна допомога розраховується з урахуванням його доходу та заощаджень.

За повідомлення видання, виходячи з такої допомоги біженці, які не працюють, не зможуть дозволити собі ринкову орендну плату. Окрім цього, більшість біженців працюють на низькокваліфікованих роботах і мають низьку зарплату.

З початку повномасштабного вторгнення Чехія витратила близько 1,59 млрд доларів на допомогу українським біженцям. При цьому близько 100 тисяч українців після приїзду почали працювати, а це означає, що значна частина коштів повертається в чеську економіку у вигляді податків і зборів.