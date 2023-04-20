В Чехії ухвалили закон про реєстр українських автомобілів - як працюватиме

Палата представників парламент Чехії проголосувала за урядову поправку, яка стосується автомобілів українських біженців. Тепер документ має підтримати Сенат. Про це повідомило видання Cesce Noviny.

Згідно ухваленим змінам, муніципальна влада з жовтня 2023 року почне реєструвати українські транспортні засоби. Внести авто до реєстру можна буде до кінця року.

Українці, які отримають у Чехії тимчасовий захист або візу, матимуть 7 днів на реєстрацію автомобіля.

В разі не виконання умов порушникам загрожує штраф у розмірі до 30 тисяч крон, 1400 доларів.

Зміни мають допомогти притягнути водіїв до кримінальної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Зазначимо, раніше Мінтранс Чехії заявив, що готує реєстр автомобілів на українських номерах, щоб вести облік водіїв із тимчасовим захистом, який допоможе штрафувати українських порушників.

Наразі в європейській країні 38 тисяч автомобілів на українських номерах, 4 тис. не застраховані.

За даними міністерства Чехії, представники місцевої влади не можуть доставляти штрафи водіям і таким чином втрачають дохід.

За даними страхових компаній, з початку березня 2022 року до кінця лютого 2023 року в Чехії сталося 2611 аварій, які призвели до незастрахованих збитків. 173 ДТП за участю українських автомобілів.

Нагадаємо, що Департамент транспорту Великої Британії розглядає можливість дозволити українцям не змінювати посвідчення водія на британське через 12 місяців перебування в країні.

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