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Авто
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Volvo впровадить у авто світлодіоди, що імітують денне світло

Volvo, інновації у світі автомобілів
Салон Volvo оснащений світлодіодами SunLike. Фото: пресслужба автовиробника

Компанія Volvo Cars впровадить у свої авто світлодіоди, що імітують денне світло (SunLike) від компанії Seoul Semiconductor. Раніше їх використовували переважно у приміщеннях.

Про це повідомила пресслужба.

В першу чергу світлодіодами облаштують моделі Polestar 3 і Volvo EX90. В салонах встановлять низку 72 світлодіодів SunLike.

"Інтегровані у панорамний дах і кабіну автомобіля, вони освітять салон без мерехтіння, забезпечуючи більш природне відображення кольорів. На відміну від світлодіодів, що використовуються в автопромисловості зараз, SunLike мають нижчий рівень відбиття світла та високий індекс кольору", — пояснює автовиробник.

SunLike інтегрують у всі недекоративні ліхтарі в салоні авто, незалежно від того, де вони розміщені – на стелі, підлозі, дверних кишенях чи багажнику.

Нагадаємо, раніше компанія Volvo Cars інвестувала понад 1 мільярд доларів у будівництво заводу в Швеції. Він вироблятиме електромобілі нового покоління зі збільшеним запасом ходу, швидшою зарядкою та низькими витратами, а також удосконаленим рівнем безпеки та екологічності авто.

Автор:
Віта Молодан