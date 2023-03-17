Volvo відмовляється від заводу в Польщі: це вплине на 1600 робочих місць

Volvo Group реструктуризує свою європейську компанію з виробництва автобусів, продавши завод у Польщі. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що це рішення вплине приблизно на приблизно 1600 посад у Volvo Buses, 1500 із яких – у польському Вроцлаві.

Концерн планує змінити свою бізнес-модель у Європі, щоб зосередитися на виробництві шасі, одночасно співпрацюючи із зовнішніми компаніями для виробництва кузовів.

Продаж заводу у Вроцлаві спричинить реструктуризацію обсягом у понад 123 млн доларів, що вплине на операційний дохід Volvo у першому кварталі 2023 року.

Водночас відомо, що в компанії залишаться понад 2100 співробітників у Польщі, які працюватимуть у Volvo Trucks, Volvo Construction Equipment та відділах підтримки групи.