Volvo отказывается от завода в Польше: это повлияет на 1600 рабочих мест

Volvo Group реструктуризирует свою европейскую компанию по производству автобусов, продав завод в Польше. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что это решение повлияет примерно на 1600 должностей в Volvo Buses, 1500 из которых – в польском Вроцлаве.

Концерн планирует изменить свою бизнес модель в Европе, чтобы сосредоточиться на производстве шасси, одновременно сотрудничая с внешними компаниями для производства кузовов.

Продажа завода во Вроцлаве повлечет за собой реструктуризацию объемом в более чем 123 млн долларов, что повлияет на операционный доход Volvo в первом квартале 2023 года.

В то же время известно, что в компании останутся более 2100 сотрудников в Польше, которые будут работать в Volvo Trucks, Volvo Construction Equipment и отделах поддержки группы.