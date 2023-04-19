Volvo внедрит в авто светодиоды, имитирующие дневной свет

Компания Volvo Cars внедрит в свои авто светодиоды, имитирующие дневной свет (SunLike) от компании Seoul Semiconductor. Раньше их использовали преимущественно в помещениях.

Об этом сообщила пресс-служба.

В первую очередь светодиодами обустроят модели Polestar 3 и Volvo EX90. В салонах установят ряд 72 светодиодов SunLike.

"Интегрированные в панорамную крышу и кабину автомобиля, они осветят салон без мерцания, обеспечивая более естественное отображение цветов. В отличие от используемых в автопромышленности сейчас светодиодов, SunLike имеют более низкий уровень отражения света и высокий индекс цвета", — объясняет автопроизводитель.

SunLike интегрируют во все недекоративные фонари в салоне авто, независимо от того, где они расположены – на потолке, полу, дверных карманах или багажнике.

Напомним, ранее компания Volvo Cars инвестировала более 1 миллиарда долларов в строительство завода в Швеции. Он будет производить электромобили нового поколения с увеличенным запасом хода, более быстрой зарядкой и низкими затратами, а также усовершенствованным уровнем безопасности и экологичности авто.