Volvo и Northvolt построят гигафабрику в Швеции: ее возглавит бывший директор Tesla

Компании Volvo Cars и Northvolt заявили, что построят завод по производству аккумуляторов в шведском городе Гетеборге. Возведение предприятия должно начаться в 2023 году, сообщает CNBC.

По заявлению представителей компаний, объект будет "иметь потенциальную годовую производственную мощность до 50 гигаватт-часов". Это должно обеспечивать аккумуляторами до 500 тысяч автомобилей в год.

На заводе станут производить "специально разработанные" аккумуляторы, которые будут использоваться в полностью электрических автомобилях Volvo и Polestar — ими совместно владеют Volvo Cars и китайская Geely Holding Group.

В декабре 2021 года компании заявили, что создадут совместное предприятие по разработке и выпуску аккумуляторов, в которое войдут гигафабрика и центр исследований и разработок, а общий объем инвестиций составит около 3,3 млрд долларов.

В заявлениях компаний говорится, что совместное предприятие по производству аккумуляторных элементов Northvolt и Volvo Cars станет одним из крупнейших в Европе. Возглавит его бывший исполнительный директор Tesla Адриан Кларк. Пуск завода запланирован на 2025 год.

Гигафабрики — это компании, которые производят аккумуляторы для электромобилей в огромных масштабах.

В шведской компании Northvol крупнейший акционер — Volkswagen, она конкурирует с подразделением Tesla по производству аккумуляторов и оценена инвесторами в 12 миллиардов долларов. Она уже подписала контракты с клиентами на сумму более 30 миллиардов долларов.

Тем временем американский производитель электромобилей Tesla, конкурирующий с Northvolt, продолжает строительство завода в Грюндхайде – пригороде Берлина. Однако в суде возник спор по поводу водонасосного сооружения, которое действует в регионе, где находится Gigafactory.