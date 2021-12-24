Для пуска завода Gigafactory в Германии Tesla должна выиграть суд у экологов

Американская компания-производитель электромобилей Tesla продолжает строительство завода в Грюндхайде — пригороде Берлина. Однако в суде возник спор по поводу водонасосного сооружения, которое действует в регионе, где расположена Gigafactory. Об этом сообщает CNBC.

Слушание по делу должно было состояться в административном суде Франкфурта в начале декабря 2021 года, но его отложили. Экологическими группы выступают против местных властей в связи с водоснабжением в регионе, в том числе перекачкой воды на предприятие Tesla. Ожидается, что завод будет ежегодно потреблять большое количество воды, что вызвало озабоченность у некоторых экологических групп.

Однако этот процесс должен стать последним перед вводом в эксплуатацию немецкого предприятия.

"Берлин является опорой для планов Tesla по расширению мощностей на 2022 год и далее, - сказал Дэн Айвз, управляющий директор Wedbush Securities. — Tesla прошла огромную бюрократическую волокиту, и главное, что завод будет производить автомобили к началу января".

Компания Илона Маска объявила о планах создания Gigafactory под Берлином в конце 2019 года. Но с момента закладки первого кирпича она столкнулась с проблемами и бюрократизмом. Так, совсем недавно вызвали критику планы расширить сферу деятельности предприятия, включив в него производство аккумуляторных элементов. Компания также была оштрафована местными природоохранными органами за нарушения в строительстве.

Tesla столкнулась с судебным иском по поводу количества вырубленных деревьев вокруг строительной площадки в Германии, а экологи выразили обеспокоенность по поводу воздействия на местную дикую природу, такую ​​как песчаные ящерицы.

Но многие в Германии поддерживают проект. Фабрика планирует создать до 40 тысяч рабочих мест. Мэр города Грюндхайде ранее называл это "уникальным шансом/" стимулировать местную экономику.

инвестора в Tesla, сказал CNBC, что его не слишком беспокоят препятствия, с которыми он столкнулся.

"Это не вызывает большого беспокойства в том смысле, что мы знаем, что завод скоро откроется», - заявил Росс Гербер, генеральный директор Gerber Kawasaki. — Мы настроены очень оптимистично на европейских рынках, и мы видим большой спрос на Tesla".

Напомним, компания Илона Маска купила для строительства Gigafactory около 300 га земли в коммуне Грюнхайде. Но вскоре суд заблокировал строительство этого завода из-за расчистки леса. В итоге в качестве компенсации Tesla пообещала посадить в три раза больше деревьев, чем площадь, которую они вырубят для строительства.