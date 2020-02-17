Суд заблокировал строительство завода Tesla под Берлином

Немецкий суд обязал компанию по производству электромобилей Tesla прекратить вырубку лесов недалеко от Берлина, в Грюнхайде. Решение вынесено административным судом, после того, как государственное экологическое управление дало зеленый свет на расчистку 92 га леса для завода. Об этом сообщает Reuters.

Предполагается, что Gigafactory станет первым заводом по производству электромобилей в Европе.

Однако, само разрешение на строительство здания фабрики Илон Маск, основатель Tesla, еще не получил. Поэтому подготовку площадки под строительство он начал самовольно. Это и вызвало возмущение эко-активистской организации под названием Gruene Liga Brandenburg (Зеленая лига Бранденбурга).

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Законодатели, выступающие за развитие бизнеса, предупреждают, что юридическая битва против Gigafactory может нанести серьезный и долговременный ущерб имиджу Германии как месту, привлекающему международные инвестиции.

При этом, у Тесла в настоящее время уже есть два производства Gigafactories в Соединенных Штатах и ​​одно в Китае.

Также важно то, что акции Tesla выросли на 340% с начала июня, поскольку все больше инвесторов делают ставку на успех Маска.

Напомним, что Tesla намерена выпустить акции на 2 млрд долларов. Полученные деньги компания намерена использовать для дальнейшего укрепления активов и общих корпоративных целей.