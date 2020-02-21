Tesla продолжит строить в Германии завод по производству электромобилей

Tesla получила разрешение на продолжение строительства своего завода по производству электромобилей под Берлином. Для этого компания Илона Маска вырубит 91 га зеленых угодий под Берлином. Суд признал, что разрешение на строительство завода, выданное местными властями, не нарушает закон. И назвал свое решение окончательным. Об этом сообщает издание Markets Insiders.

Tesla намерена закончить первую фазу постройки завода уже в 2020 году. И начать производство автомобилей уже в следующем.

Местная экологическая группа Grüne Liga Brandenburg выразила обеспокоенность по поводу проекта, заявив, что он может поставить под угрозу водоснабжение региона и создать слишком большую нагрузку на местную транспортную инфраструктуру. В итоге, на прошлой неделе по решению суда было остановлено строительство завода.

На момент остановки строительства было очищено уже две трети территории. Министр экономики региона утверждает, что лес должен быть очищен к середине марта, в противном случае работа может быть отложена на целых девять месяцев, из-за того, что в следующем месяце у представителей местной флоры и фауны начинается период размножения.

В качестве компенсации, Tesla обещает посадить в три раза больше деревьев, чем площадь, которую они вырубят для строительства завода.

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Ожидается, что на немецком заводе будет работать 12 тысяч человек и производиться 500 тысяч автомобилей в год.

На сегодняшний день, Gigafactories уже работают в Неваде, Нью-Йорке и Шанхае. Gigafactorie в Берлине станет первым европейским заводом Tesla.

Напомним, что Tesla намерена выпустить акции на 2 млрд долларов. Полученные деньги компания намерена использовать для дальнейшего укрепления активов и общих корпоративных целей.