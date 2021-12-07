Регулятор фондового рынка США начал расследование против Tesla

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) начала расследование против компании Tesla Inc, принадлежащей миллиардеру Илону Маску.

Как сообщает издание Reuters, SEC начала проверять Tesla, так как регулятор получил жалобу касательного того, что компания не уведомила должным образом своих акционеров и общественность о пожарных рисках, связанных с дефектами системы солнечных батарей.

Жалобу подал бывший полевой менеджер по качеству Tesla Стивен Хенкес. Он утверждает, что Tesla и SolarCity, которую она приобрела в 2016 году, не предупреждали акционеров и клиентов о дефектах солнечных батарей, которые могут вызвать пожар.

Tesla сообщила потребителям, что ей необходимо провести техническое обслуживание системы солнечных панелей, чтобы избежать сбоя, который может привести к отключению системы. А о пожарных рисках компания умолчала.

После сообщений о расследовании 6 декабря акции Tesla упали на 6,4%, до $950,5.

Последний раз падение цен на акции Tesla было в начале ноября 2021 года. Тогда основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск провел опрос в Twitter, в котором он поинтересовался мнением пользователей, надо ли ему продавать свою долю в компании.

Большинство подписчиков поддержали идею Маска продать 10% акций Tesla. Поэтому он начал активно продавать ценные бумаги.