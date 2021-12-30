Шведская компания Northvolt начала производство аккумуляторов для электромобилей: портфель заказов уже более $30 млрд

Производитель аккумуляторов Northvolt выпустил первую продукцию на заводе в Скеллефтеа, сообщает CNBC.

Компания конкурирует с подразделением Tesla по производству аккумуляторов и оценена инвесторами в 12 миллиардов долларов. Она заявила, что произведена первая такая батарея, полностью спроектированная, разработанная и собранная на гигафабрике европейским аккумуляторным производителем.

Предполагается, что мощность предприятия Northvolt Ett в Скеллефтеа составит 60 ГВт*ч в год.

"В ближайшие годы мы надеемся, что Northvolt Ett значительно расширит свои производственные мощности, чтобы обеспечить переход Европы на чистую энергию", — говорится в заявлении Питера Карлссона, соучредителя и генерального директора компании.

Большинство аккумуляторов для электромобилей пока производится в США и Азии, но Northvolt надеется изменить это.

Компания уже подписала контракты на сумму более 30 миллиардов долларов с клиентами, включая производителей автомобилей BMW, Volkswagen, Volvo и Polestar.

В Northvolt заявили, что коммерческие поставки начнутся в 2022 году, добавив, что в ближайшие годы производственные мощности увеличатся для поставки аккумуляторов примерно для 1 миллиона электромобилей ежегодно.

Northvolt привлекла более 6,5 миллиардов долларов от множества инвесторов, чтобы расширить деятельность.

Американская компания-производитель электромобилей Tesla, конкурирующая с Northvolt, продолжает строительство завода в Грюндхайде — пригороде Берлина. Однако в суде возник спор по поводу водонасосного сооружения, которое действует в регионе, где расположена Gigafactory.

Тем временем в Испании уже готовятся перерабатывать электромобильные аккумуляторы. В городе Кубильос-дель-Сил построят первый в Европе такой завод. Предприятие планируют запустить в 2023 году. Завод будет перерабатывать 8 тысяч тонн электрических батарей в год, завезенных из Испании и Португалии.