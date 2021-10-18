В Испании построят первый в Европе завод по переработке электромобильных аккумуляторов

В городе Кубильос-дель-Сил (Испания) построят первый в Европе завод по переработке аккумуляторов для электромобилей.

Как сообщает "АвтоПортал", предприятие планируют запустить в 2023 году. О начале проекта по его созданию объявили компании Endesa и Urbaser.

По информации издания, завод будет перерабатывать 8 тысяч тонн электрических батарей в год, завезенных из Испании и Португалии.

Аккумуляторы электромобилей, которые попадут на завод, будут адаптированы для повторного использования. Остальные будут разряжены, разобраны и разделены на составляющие материалы.

В частности, на такие, как пластмассы, алюминий и медь, а также "черную массу", богатую стратегическими металлами, имеющими большую ценность в Европе, такими как кобальт и никель, которые имеют важное значение для производства новых аккумуляторов.

Проект позволит создать около 160 новых рабочих мест и привлечь инвестиции, превышающие 260 млн евро.

На сегодняшний день аккумулятор электромобиля имеет срок эксплуатации около 10 лет, поэтому необходим план утилизации на пике большого спроса, который автомобильный сектор ожидает ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года производитель электромобилей Tesla сделает свои зарядные станции доступными для машин с электродвигателями других компаний.

Напомним, страны G7 поставили цель достичь углеродной нейтральности не позднее 2050 года.

Также Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония намерены перейти на преимущественно декарбонизированную энергетику в 2030-х и инвестировать не менее $500 млрд в ближайшие 5 лет, чтобы ускорить реализацию климатических задач.