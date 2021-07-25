Mercedes-Benz приобрел стартап YASA, специализирующийся на электродвигателях

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz, входящий в группу Daimler AG, приобрел британский стартап YASA, который выпускает электродвигатели для спортивных машин.

Об этом сообщается на сайте компании.

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В Mercedes-Benz уверены, что сделка позволит компании укрепить свои технологии в преддверии перехода на выпуск исключительно электромобилей.

При этом условия этой сделки не разглашаются.

По словам главы подразделения Mercedes-AMG Филиппа Шимера, технологии YASA позволят этой модельной линейке "быть на шаг впереди конкурентов".

В соответствии с планом концерна, с 2025 года все новые модели машин Mercedes-Benz будут работать исключительно на электрических двигателях, и покупатели смогут выбрать такую альтернативу для любой из старых моделей.

Указано, что для выполнения этих целей компания намерена инвестировать свыше 40 млрд евро в ускорение разработки электромобилей в период с 2022 года по 2030 год.

"Переломный момент приближается, и мы будем готовы к тому, что к концу этого десятилетия рынки перейдут исключительно на электромобили", — отметил главный исполнительный директор Daimler и глава Mercedes-Benz Ола Каллениус.

Известно, что YASA, которая вышла из Оксфордского университета в 2009 году, уже два года сотрудничает с Mercedes. Среди ее клиентов — Ferrari и другие известные бренды. Теперь она будет поставлять двигатели для ряда новых моделей электромобилей в линейке Mercedes-AMG.

Как сообщалось, до конца 2021 года производитель электромобилей Tesla сделает свои зарядные станции доступными для машин с электродвигателями других компаний.

Напомним, страны G7 поставили цель достичь углеродной нейтральности не позднее 2050 года.

Также Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония намерены перейти на преимущественно декарбонизированную энергетику в 2030-х и инвестировать не менее $500 млрд в ближайшие 5 лет, чтобы ускорить реализацию климатических задач.