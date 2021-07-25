Транспорт 1 час назад

General Motors снова отзывает электромобили Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания

Автопроизводитель планирует внести некоторые изменения в аппаратное обеспечение аккумуляторов

Chevrolet Bolt. Фото: Getty Images Chevrolet Bolt. Фото: Getty Images
Chevrolet Bolt. Фото: Getty Images

Компания General Motors Co отзывает свои электромобили Chevrolet Bolt из-за возможного дефекта аккумуляторов, который может приводить к возгоранию этих машин.

Указанный отзыв — уже второй менее чем за год, сообщает The Wall Street.

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Как отмечается, производственные дефекты некоторых элементов батарей являются основной причиной возгорания.

Компания призвала владельцев электромобилей Bolt 2017-2019 годов ограничить уровень заряда батареи до 90% емкости и парковать автомобили на улице после их зарядки.

Известно, что в рамках предыдущего отзыва, инициированного в ноябре, владельцам 69 тысяч электромобилей Bolt было рекомендовано обновить программное обеспечение, которое отслеживает состояние литий-ионных батарей и сообщать о любых возможных проблемах.

По словам представителя GM, которого цитирует издание, по крайней мере, один случай возгорания был зафиксирован в автомобиле с обновленным ПО. Всего компании известно о 8 случаях возгорания и двух пострадавших, сказал он.

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"К сожалению, обновление программного обеспечения не было достаточно эффективным, чтобы устранить риски для безопасности в автомобилях, что объясняет второй отзыв", — пояснил представитель.

Теперь же автопроизводитель планирует внести некоторые изменения в аппаратное обеспечение аккумуляторов, но окончательное решение еще не найдено, добавил он.

Напомним, в 2020 году Ford Motor Co, Hyundai Motor Co и BMW AG также были вынуждены отзывать новые модели электрокаров.

Как сообщалось, до конца 2021 года производитель электромобилей Tesla сделает свои зарядные станции доступными для машин с электродвигателями других компаний.

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