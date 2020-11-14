General Motors отзывает около 70 тысяч автомобилей из-за проблем с батареями

Американская автомобильная корпорация General Motors объявила об отзыве 68 667 электромобилей Chevrolet Bolt EV из-за угрозы возгорания их аккумуляторной батареи.

Как отмечают в компании, речь идет о моделях 2017-2019 годов, большинство из них (50 925) были проданы на территории США.

"General Motors и Chevrolet решили добровольно отозвать Chevrolet Bolt 2017-2019 годов [выпуска] с высоковольтными аккумуляторами, произведенными на заводе LG Chem в Корее, которые могут нести в себе угрозу возгорания, когда они заряжены полностью или почти полностью", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день GM при участии Национального управления безопасности на транспорте США достоверно выявил пять случаев возгорания аккумуляторов, три из них были выявлены в октябре.

В результате этих инцидентов незначительно пострадали два человека, в легкие которых попало некоторое количество дыма.

General Motors на данный момент не установила причины возгорания.

По информации The Detroit News, автомобили 2020 года выпуска отзыву не подлежат, поскольку элементы их аккумуляторов были изготовлены не LG Chem.

Напомним, в марте 2019 года японский автопроизводитель Subaru отозвал по всему миру около 2,3 млн автомобилей из-за проблем со стоп-сигналом.