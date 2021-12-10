Volkswagen увеличит расходы на производство электромобилей до $100 млрд

Более половины денег, которые Volkswagen Group собирается потратить в 2022-2026 годах, пойдет на электромобили и другие высокотехнологичные разработки. Компания собирается увеличить расходы на электрокары до $100 млрд. Об этом сообщает CNN.

Volkswagen ожидает, что до конца 2026 года 25% автомобилей, которые она продает во всем мире, будут электрокарами. В настоящее время электромобили составляют от 5% до 6% продаж Volkswagen.

Впервые компания выделит на электромобили больше половины своих общих расходов, которые составляют около $180 млрд.

В то же время расходы на гибридные автомобили, в которых наряду с бензиновыми двигателями используются аккумуляторные батареи, сократятся на 30%.

В расходы включили новые заводы, такие как новый завод в Вольфсбурге (Германия). Volkswagen уже планирует строительство новых объектов по всей Европе.

Часть денег направят на проект Project Trinity — новый флагманский электромобиль, выпуск которого запланирован на 2025 год.

Volkswagen собирается создать отдельную компанию по производству аккумуляторов. Ожидается, что бизнес по производству аккумуляторов принесет доход до 30 миллиардов евро, что больше, чем в настоящее время генерирует подразделение компании Skoda, производящее легковые автомобили, по данным Volkswagen.

Кроме бренда легковых автомобилей Volkswagen и чешской марки Skoda для массового рынка компания также управляет Porsche, Audi, Bentley, Lamborghini и базирующейся в Испании автомобильной маркой Seat.

Ранее в Volkswagen Group отказались от выпуска водородных электрокаров. Руководство немецкого автопроизводителя Volkswagen Group считает, что на сегодняшний день водородные технологии слишком дороги и неэффективны в применении к легковым автомобилям.