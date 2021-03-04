В Volkswagen Group отказались от выпуска водородных электрокаров

Руководство немецкого автопроизводителя Volkswagen Group считает, что на сегодняшний день водородные технологии слишком дороги и неэффективны в применении к легковым автомобилям. Об этом в своем Twitter сообщил генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дис.

"Пришло время политикам принять науку и понять, что водород необходим в металлургии, авиастроении и химической промышленности, но только не для автомобилей. Это слишком дорого и неэффективно, медленно развивается инфраструктура, есть большие сложности при транспортировке, поэтому у нас в планах нет водородных автомобилей", — написал Герберт Дис.

Как передает enkorr, до принятия решения о свертывании водородной программы Volkswagen представил несколько концептуальных водородных электромобилей (FCV/FCEV): кроссовер Volkswagen Tiguan HyMotion (2007 год), универсал VW Golf SportWagen HyMotion Concept FCV (2014 год), седан VW Passat HyMotion FCV Prototype (2014 год).

По информации издания, сейчас из 228 объявленных во всем мире водородных проектов 55% — 126 проектов — приходятся на Европу.

На данный момент усилия ЕС в транспортной сфере сосредоточены на разработке и тестировании водородных электропоездов. Подвижной состав этого типа испытывается в Великобритании, Германии, Италии и Нидерландах.

Стандартизацией технологий, используемых при производстве водородных поездов, займется совместное предприятие Siemens Energy и Siemens Mobility Консорциум по разработке водородных поездов создан также в Японии.

Значительную активность европейские компании проявляют также в разработке водородных грузовиков и автобусов. В сфере разработки водородных легковых электромобилей активность автопроизводителей Европы невелика.

Наибольшее количество водородных электромобилей зафиксировано в Калифорнии — 8 740 FCEV. На втором месте — Япония (3 800 FCEV). В Германии насчитывают примерно 1 000 FCEV.

Основной проблемой при строительстве водородных заправочных станций является разнообразие стандартов выдачи и хранения транспортного водорода. Наибольшее распространение в мире получили системы дистрибуции сжатого водорода с рабочим давлением 350, 500 и 700 бар, а также системы заправки сжиженным водородом (точка кипения минус 252,87оС).

При существующей в Германии системе налогообложения цена транспортного водорода составляет 9,26 евро за кг. Минимальный объем заправки — от 8 до 8 кг. Этого достаточно, чтобы в среднем проехать 530 км на одной заправке.

Ранее сообщалось, что автопроизводитель Volkswagen AG выделяет 150 млрд евро ($177 млрд) для инвестиций в электромобили и программное обеспечение в следующие пять лет.

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