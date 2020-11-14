Volkswagen потратит 70 млрд евро на производство электромобилей и IT-технологии

Немецкий автопроизводитель Volkswagen AG выделяет 150 млрд евро ($ 177 млрд) для инвестиций в электромобили и программное обеспечение в следующие пять лет, передает Bloomberg.

По информации агентства, инвестиции в производство электромобилей, автономное вождение и связанные с ними технологии увеличатся примерно до 73 млрд евро или половины бюджета компании до 2025 года, что больше.

При этом, в прошлом году на эти цели предусматривалось 60 млрд еврои или 40% инвестиций, запланированных на тот момент.

В то же время, данные не включают показатели совместных предприятий VW в Китае, которые имеют свой отдельный план самофинансирования.

"Трансформация компании и ее брендов, а также стратегическое согласование с основными сферами мобильности будут проводиться последовательно", — заявил президент Volkswagen AG Ханс Дитер Пэтч.

Во время ежегодного собрания по финансовому планированию члены правления компании одобрили выделение дополнительных средств.

Ранее на этой неделе стало известно, что Volkswagen Group решила инвестировать значительные средства в свой завод в Братиславе вместо открытия нового завода в Турции. В компании пояснили, что учитывая пандемию пока нет необходимости в дополнительном заводе.

Как сообщалось ранее, в апреле концерн Volkswagen AG возобновил производство автомобилей после паузы, связанной с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.