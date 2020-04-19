Volkswagen презентовал огромный семиместный минивэн (ФОТО)

Совместное предприятие SAIC Volkswagen представило минивэн Viloran — самый большой автомобиль, разработанный на платформе MQB.

Как сообщает "Мотор", семиместный двухобъемник отличился богатым оснащением и "капитанскими" креслами второго ряда, поэтому позиционируется как роскошный бизнес-вэн.

Издание отмечает, что технически к Volkswagen Viloran ближе всего кроссовер Teramont, но по габаритам новинка крупнее всех легковых "Фольксвагенов": длина кузова — 5 346 миллиметров, ширина — 1 976 мм, высота — 1781 мм, колесная база — 3 180 мм. Таким образом, Viloran больше, чем длиннобазный Multivan T6.1 на 42 мм.

В отличие от "родственных" моделей трансмиссия безальтернативна: привод — передний, семиступенчатый "робот" сочетается с "турбочетверкой" EA888 объемом 2,0 литра. Возможно два варианта форсировки: 186 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента или 220 лошадиных сил и 350 Нм.

В салоне о "Терамонте" напоминает архитектура передней панели. Сенсорный блок климатической установки, декор и дефлекторы обдува — такие же, как на купеобразном Teramont X. Опционально доступна цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, а 9,2-дюймовый тачскрин медиасистемы входит в базовое оснащение.

Посадочная формула 2+2+3 подразумевает, что главные удобства предусмотрены для пассажиров второго ряда. Доступны электрорегулировки кресел, вентиляция, массаж и подогрев, оттоманки для ног, подлокотники с подстаканниками, а правый пассажир может сложить переднее кресло перед собой, еще больше освободив пространство.

Материалы отделки премиальные: интерьер топ-версий отделан кожей и деревом, среди опций есть панорамная крыша, матричная оптика, адаптивный круиз-контроль, 20-дюймовые легкосплавные диски, ассистент контроля полосы, автопарковщик.

Снаружи Viloran не выглядит громоздко: сзади минивэн оформлен в духе универсала Passat, а спереди напоминает актуальный Touareg фарами и многосекционной хромированной радиаторной решеткой.

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Предварительные цены на модель уже известны: базовый 186-сильный Viloran обойдётся в 350 тысяч юаней, за версию с 220-сильным двигателем придется выложить 400 тысяч юаней. Окончательный прайс-лист обнародуют в течение месяца, а старт продаж в Китае запланирован на 28 мая.

В Поднебесной основными конкурентами Volkswagen Viloran будут Buick GL8 Avenir и Honda Odyssey. Не исключено, что со временем немецко-китайский минивэн станет "глобальной" моделью, но пока о таких планах в SAIC Volkswagen умалчивают.

Ранее сообщалось, что в феврале Volkswagen представила восьмое поколение автомобилей модели Golf. Линейка пополнилась Golf GTI, GTD и GTE, и от обычных пятидверок модели отличаются перенастроенной подвеской, силовыми агрегатами, бамперами, оформлением оптики, конфигурацией выхлопной системы и декором в салоне.

Напомним, Volkswagen Group и Airbus объявили, что закрывают свои заводы в Европе из-за распространения коронавируса.

Глава Volkswagen Герберт Дисс в эфире немецкого телеканала ZDF заявлял, что концерн каждую неделю теряет около 2 млрд евро из-за последствий глобального распространения коронавируса.