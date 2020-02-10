Volkswagen откажется от производства популярной модели автомобилей

Компания Volkswagen of America откажется от производства модели Passat и через несколько лет заменит её электрическим седаном. Речь пока идёт только о машинах для США и Канады. Преемником модели может стать товарная версия концепта ID. Vizzion. Об этом заявил глава компании Йохан де Найссен.

"У Passat "ограниченный жизненный цикл", и по его окончании модель вряд ли получит продолжение. Скорее всего, ей на смену придет электрический седан, построенный на основе концепта ID. Vizzion, показанного в 2018 году. Он будет больше и мощнее нынешней машины, которая предлагается только с "турбочетверкой" 2.0 TSI мощностью 176 лошадиных сил, сопряжённой с шестидиапазонным автоматом", — цитирует Найссена Motor.

Отметим, что американский Volkswagen Passat вышел на рынок в 2011 году, причем от европейского он отличался и размерами, и более простой технической начинкой. Позднее ту же самую машину начали продавать в Китае, где в 2018-м она сменила поколение и теперь базируется на архитектуре MQB. В США тем временем решили ограничиться всего лишь глубокой модернизацией — отчасти из-за того, что объем продаж не оправдал ожиданий и выпуск по-настоящему новой модели был бы экономически нецелесообразен.

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Напомним, в сентябре 2019 года Volkswagen представила свой первый серийный электромобиль ID.3, построенный на новой архитектуре — специально разработанной платформе MEB.