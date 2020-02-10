Транспорт 50 минут назад

Volkswagen откажется от производства популярной модели автомобилей

Преемником Passat станет электрический седан, построенный на основе концепта ID. Vizzion

Volkswagen откажется от производства популярной модели автомобилей Volkswagen откажется от производства популярной модели автомобилей
Фото: Википедия

Компания Volkswagen of America откажется от производства модели Passat и через несколько лет заменит её электрическим седаном. Речь пока идёт только о машинах для США и Канады. Преемником модели может стать товарная версия концепта ID. Vizzion. Об этом заявил глава компании Йохан де Найссен.

"У Passat "ограниченный жизненный цикл", и по его окончании модель вряд ли получит продолжение. Скорее всего, ей на смену придет электрический седан, построенный на основе концепта ID. Vizzion, показанного в 2018 году. Он будет больше и мощнее нынешней машины, которая предлагается только с "турбочетверкой" 2.0 TSI мощностью 176 лошадиных сил, сопряжённой с шестидиапазонным автоматом", — цитирует Найссена Motor.

Отметим, что американский Volkswagen Passat вышел на рынок в 2011 году, причем от европейского он отличался и размерами, и более простой технической начинкой. Позднее ту же самую машину начали продавать в Китае, где в 2018-м она сменила поколение и теперь базируется на архитектуре MQB. В США тем временем решили ограничиться всего лишь глубокой модернизацией — отчасти из-за того, что объем продаж не оправдал ожиданий и выпуск по-настоящему новой модели был бы экономически нецелесообразен.

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Напомним, в сентябре 2019 года Volkswagen представила свой первый серийный электромобиль ID.3, построенный на новой архитектуре — специально разработанной платформе MEB. 

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