Geely и Volvo объединятся, чтобы создать глобального автопроизводителя

Группа Geely и принадлежащая ей компания Volvo рассматривают возможность полного слияния и создания глобального автопроизводителя. Об этом сообщает Auto-Consulting.

Напомним, что китайская Geely Automobile Holdings Limited стала владельцем шведской Volvo в 2010 году, выкупив компанию у Ford за 1,8 миллиарда долларов. До последнего времени шведы сохраняли относительную независимость, хотя регулярно обменивались технологиями с подконтрольными Geely марками (преимущественно самой Geely и премиальной Lynk&Co). В 2019 году производители объединили свои моторные подразделения и создали обособленную бизнес-единицу.

Теперь компании задумались о полномасштабном слиянии, в результате которого родится новый глобальный автопроизводитель. Это позволит использовать "эффект масштаба, доступные знания и ресурсы, чтобы стать одним из лидеров трансформации отрасли". По словам председателя правления Geely Ли Шуфу, "усилится синергия в рамках группы, но сохранился целостность и конкурентные преимущества двух брендов".

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Объединение c Geely позволит Volvo конкурировать с концерном Volkswagen, а также вновь образованным альянсом FCA-PSA. Кроме того, Volvo получит доступ к дополнительным производственным мощностям в Китае, а Geely — помощь в развёртывании бренда на европейском рынке. Впрочем, сроки слияния ещё не определены. Пока компании только организовали рабочие группы, которые разработают предложения для каждой из сторон сделки и вынесут их на обсуждения советов директоров.

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Напомним, в декабре 2019 года американско-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler и французский автогигант Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme) подписали соглашение о слиянии. На рынке появился четвертый по объему производства и третий по обороту автоконцерн в мире. Новая объединенная компания намерена продавать примерно 9 млн автомобилей в год, совокупные доходы автогиганта составят 170 млрд евро, а операционная прибыль — 11 млрд евро.