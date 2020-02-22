Volkswagen представил новое поколение фургонов Caddy (ФОТО и ВИДЕО)

В Германии состоялась премьера нового поколения фургонов Volkswagen Caddy, который "переехал" на новую платформу MQB, изменился внутри и снаружи, а также обзавелся набором электронных ассистентов. В Европе продажи начнутся уже в ближайшее время. Об этом сообщает Мотор.

Как и предполагалось, дизайн немецкого "каблучка" эволюционировал, сохранив при этом узнаваемые черты, вроде выштамповок по бокам. Оптику модернизировали и сделали полностью светодиодной (в дорогих комплектациях), фары и фонари стали уже.

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С переходом на модульную архитектуру изменились габариты фургона: колесная база стала больше, а длина выросла на 93 миллиметра, до 4 501 миллиметра.

Новый Caddy на 25 миллиметров ниже предшественника, а коэффициент аэродинамического сопротивления сократился с 0.33 до 0.30. Еще одно важное новшество — рессоры в задней подвеске уступили место пружинам.

В салоне появилась новая приборная панель, а для топовых версий доступен ее цифровой аналог. Большой экран мультимедийной системы чуть развернут в сторону водителя, под ним имеются сенсорные кнопки управления климатической установкой. В списке электронных ассистентов указан активный круиз-контроль с функцией удержания автомобиля в полосе, а также система помощи при маневрировании с прицепом.

На первом этапе грузопассажирский фургон предложат с двухлитровыми дизелями мощностью 75, 102 и 122 лошадиных сил, также заявлен вариант с битопливной установкой с 1.5 TSI (116 сил), которая работает на бензине и на газе.

Для самой мощной дизельной модификации и версии с бензиновым двигателем предусмотрена система полного привода. Коробки передач — шестиступенчатая "механика" или семиступенчатый "робот" DSG.