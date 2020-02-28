Volkswagen представил новое поколение автомобилей Golf (ФОТО и ВИДЕО)

Компания Volkswagen представила восьмое поколение автомобилей модели Golf. Линейка пополнилась Golf GTI, GTD и GTE и от обычных пятидверок модели отличаются перенастроенной подвеской, силовыми агрегатами, бамперами, оформлением оптики, конфигурацией выхлопной системы и декором в салоне. Об этом сообщает Мотор.
Для каждой из модификаций Volkswagen подобрал свой фирменный цвет — у бензинового Golf GTI это красный, у дизельного Golf GTD — серый, у бензо-электрического Golf GTE — синий.
Внешне вся троица отличается спереди лишь штрихами, а сзади "горячие" версии определяются по выводу глушителей: у GTI два патрубка разведены по краям бампера, у GTD "двустволка" находится слева, а у GTE выхлоп скрыт под бампером.
Volkswagen Golf GTI
Бензиновый Volkswagen Golf GTI получил 2-литровый турбомотор EA888 мощностью 245 лошадиных сил и крутящим моментом 370 Нм.
Его можно сочетать и с шестиступенчатой "механикой", и с семиступенчатым "роботом" DSG.
Аналогичный двигатель уже заявлен для Cupra Leon и появится под капотом Skoda Octavia RS.
Volkswagen Golf GTD
Дизельный Golf GTD получил новый 2-литровый турбодизель EA288 evo мощностью 200 лошадиных сил и крутящим моментом 400 Нм.
Volkswagen уже называл силовой агрегат "одним из самых чистых дизелей в мире".
Хот-хэтч на "тяжёлом" топливе поступит в продажу только с семиступенчатой преселективной коробкой передач DSG.
Volkswagen Golf GTE
Бензо-электрический Volkswagen Golf GTE — заряжаемый гибрид.
Его силовая установка состоит из 150-сильной "турбочетвёрки" 1.4 и шестиступенчатого "робота" со встроенным 116-сильным электромотором.
Общая мощность — те же 245 лошадиных сил и 400 Нм, однако благодаря тяговой батарее на 13 киловатт-часов на электротяге хэтчбек может проезжать до 60 километров по циклу WLTP и бесшумно разгоняться до 130 километров в час.