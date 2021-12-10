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IT и Телеком
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Porsche презентовала виртуальный гоночный автомобиль (ФОТО)

Авто Porsche
Новое авто Porsche Vision Gran Turismo, созданное для виртуального мира. Фото: пресс-служба Porsche

Немецкий автомобильный производитель Porsche и японская студия разработки видеоигр Polyphony Digital Inc представили виртуальный концепт автомобиля, который назвали Porsche Vision Gran Turismo. Об этом сообщила пресс-служба производителя автомобилей.

В серии игр Gran Turismo спорткары Porsche уже представлены с 2017 года. Теперь же Porsche впервые разработала автомобиль исключительно для виртуального мира.

Он будет доступен только в игре Gran Turismo 7, которая выйдет 4 марта 2022 года для PlayStation 4 и PlayStation 5.ТБ "брут".

"Автомобиль, разработанный исключительно для виртуального мира, открывает захватывающие возможности, которые жестко регламентированы в обычном процессе проектирования серийного автомобиля. Дальнейшее развитие нашей четко определенной ДНК Porsche Design и обмен опытом с дизайнерами из других отраслей составляют важную часть нашей работы", — сказал вице-президент по стилю Porsche Михаэль Мауэр.

В виртуальное авто добавили новые функции, которые способствуют восприятию спорткара, когда игроки испытывают тактильную обратную связь через контроллер, имитирующий ощущение руля.

Авто Porsche для игр Авто Porsche для игр Авто Porsche для игр Авто Porsche для игр Авто Porsche для игр
Авто Porsche для игр
Porsche сотрудничала с "дочкой" Sony для создания виртуального авто. Фото: пресс-служба Porsche
Авто Porsche для игр
Porsche Vision Gran Turismo создали специально для игр. Фото: пресс-служба Porsche
Авто Porsche для игр
В виртуальное авто добавили новые функции. Фото: пресс-служба Porsche
Авто Porsche для игр
Porsche впервые создала авто специально для виртуального мира. Фото: пресс-служба Porsche
Авто Porsche для игр
Виртуальное авто Porsche доступно только в игре Gran Turismo 7. Фото: пресс-служба Porsche

Ранее Porsche сообщала, что готовит к выпуску электрокабриолет Boxter. Спортивный электромобиль будет сконструирован на новой архитектуре, отличной от нынешней платформы PPE, которая будет лежать в основе электрической модификации кроссовера Macan.

Напоминаем, в марте 2020 года в онлайн-режиме состоялась презентация спорткара Porsche, в которой принимал участие бывший гонщик F1 и посол бренда Porsche Марк Уэббер.

В качестве силовой установки используется 3,8-литровый битурбооппозитник, который развивает 650 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Это на 70 сил и 50 Нм больше, чем у предшественника.