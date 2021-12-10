Porsche презентовала виртуальный гоночный автомобиль (ФОТО)

Немецкий автомобильный производитель Porsche и японская студия разработки видеоигр Polyphony Digital Inc представили виртуальный концепт автомобиля, который назвали Porsche Vision Gran Turismo. Об этом сообщила пресс-служба производителя автомобилей.

В серии игр Gran Turismo спорткары Porsche уже представлены с 2017 года. Теперь же Porsche впервые разработала автомобиль исключительно для виртуального мира.

Он будет доступен только в игре Gran Turismo 7, которая выйдет 4 марта 2022 года для PlayStation 4 и PlayStation 5.ТБ "брут".

"Автомобиль, разработанный исключительно для виртуального мира, открывает захватывающие возможности, которые жестко регламентированы в обычном процессе проектирования серийного автомобиля. Дальнейшее развитие нашей четко определенной ДНК Porsche Design и обмен опытом с дизайнерами из других отраслей составляют важную часть нашей работы", — сказал вице-президент по стилю Porsche Михаэль Мауэр.

В виртуальное авто добавили новые функции, которые способствуют восприятию спорткара, когда игроки испытывают тактильную обратную связь через контроллер, имитирующий ощущение руля.

Porsche сотрудничала с "дочкой" Sony для создания виртуального авто. Фото: пресс-служба Porsche Porsche Vision Gran Turismo создали специально для игр. Фото: пресс-служба Porsche В виртуальное авто добавили новые функции. Фото: пресс-служба Porsche Porsche впервые создала авто специально для виртуального мира. Фото: пресс-служба Porsche Виртуальное авто Porsche доступно только в игре Gran Turismo 7. Фото: пресс-служба Porsche

Ранее Porsche сообщала, что готовит к выпуску электрокабриолет Boxter. Спортивный электромобиль будет сконструирован на новой архитектуре, отличной от нынешней платформы PPE, которая будет лежать в основе электрической модификации кроссовера Macan.

Напоминаем, в марте 2020 года в онлайн-режиме состоялась презентация спорткара Porsche, в которой принимал участие бывший гонщик F1 и посол бренда Porsche Марк Уэббер.

В качестве силовой установки используется 3,8-литровый битурбооппозитник, который развивает 650 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Это на 70 сил и 50 Нм больше, чем у предшественника.