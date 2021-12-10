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Porsche презентовала виртуальный гоночный автомобиль (ФОТО)
Немецкий автомобильный производитель Porsche и японская студия разработки видеоигр Polyphony Digital Inc представили виртуальный концепт автомобиля, который назвали Porsche Vision Gran Turismo. Об этом сообщила пресс-служба производителя автомобилей.
В серии игр Gran Turismo спорткары Porsche уже представлены с 2017 года. Теперь же Porsche впервые разработала автомобиль исключительно для виртуального мира.
Он будет доступен только в игре Gran Turismo 7, которая выйдет 4 марта 2022 года для PlayStation 4 и PlayStation 5.ТБ "брут".
В виртуальное авто добавили новые функции, которые способствуют восприятию спорткара, когда игроки испытывают тактильную обратную связь через контроллер, имитирующий ощущение руля.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее Porsche сообщала, что готовит к выпуску электрокабриолет Boxter. Спортивный электромобиль будет сконструирован на новой архитектуре, отличной от нынешней платформы PPE, которая будет лежать в основе электрической модификации кроссовера Macan.
Напоминаем, в марте 2020 года в онлайн-режиме состоялась презентация спорткара Porsche, в которой принимал участие бывший гонщик F1 и посол бренда Porsche Марк Уэббер.
В качестве силовой установки используется 3,8-литровый битурбооппозитник, который развивает 650 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Это на 70 сил и 50 Нм больше, чем у предшественника.