Транспорт 40 минут назад

Porsche готовит к выпуску электрокабриолет Boxter

В скором времени Porsche планирует устроить официальную премьеру концепта Boxster EV

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Немецкий автомобильный производитель Porsche готовит к презентации электрическую модель родстера Boxter.

Как заявил руководитель направления исследований и разработок Porsche Михаэль Штайнер, работа над электрической версией Boxster идет полным ходом, а прототипы уже проходят испытания, передает "Мотор".

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В издании отмечают, что прототипы 2-дверной модели проходят испытания, и в скором времени Porsche планирует устроить официальную премьеру концепта Boxster EV, который станет предвестником серийной модели.

При этом, точные сроки дебюта электрокара пока не разглашаются. По версии издания, спортивный электромобиль будет сконструирован на новой архитектуре, отличной от нынешней платформы PPE, которая будет лежать в основе электрической модификации кроссовера Macan.

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При этом, автоэксперты подчеркнули, что электрический Boxster будет выпускаться вместе с обычными моделями с двигателем внутреннего сгорания.

Ранее Штайнер заявлял о том, что инженеров Porsche пока не устраивает результат перевода младшей линии 718 на электротягу.

"Утяжеление спортивного автомобиля нас не устраивает и это одна из причин, по которым нашим следующим электромобилем будет кроссовер Macan, а не двухдверный спорткар", — пояснил Штайнер.

Ранее сообщалось, что компания Maserati выпустит на рынок под новым брендом Folgore новейшие электромобили.

Напомним, в мае 2020 года Porsche представила модель Targa — разновидность купе с быстросъемной средней секцией крыши, изобретенная без малого 60 лет назад.

Источник фото: Depositphotos.

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