Porsche презентовала новейший купе-кабриолет (ФОТО, ВИДЕО)

Porsche представила модель Targa — разновидность купе с быстросъемной средней секцией крыши, изобретенная без малого 60 лет назад.

Как сообщает "Мотор", дебют Тарги должен был состояться месяц назад на автосалоне в Пекине, но из-за пандемии автосалон отменили. При этом, из-за карантина презентацию не вышло провести ни на теннисном турнире Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте, ни даже в своем собственном музее.

Новый 911 Targa сохранил классический профиль — толстая средняя стойка кузова, панорамное заднее стекло и тканевая средняя секция крыши.

Так выглядели все "Тарги" с момента появления в 1965 году, пока на "девятьсом одиннадцатом" в кузове 993 не появилась совершенно иная конструкция: Targa 1996 года получила огромный стеклянный люк размером во всю крышу, который мог сдвигаться под заднее стекло. Эта схема сохранялась на протяжении трех поколений модели, пока на машинах в кузове 991 в Porsche не вернулись к истокам.

Средняя часть крыши выполнена из ткани, хотя в реальности это скорее двуслойный пирог, где под наружной "шкуркой" — пара жестких панелей из магния, которые натягивают ткань и улучшают шумоизоляцию.

На классических моделях крышу нужно было складывать вручную и убирать в передний багажник. У нынешней "Тарги" — механизм финской фирмы Valmet: вся задняя часть кузова вместе с панорамным стеклом отъезжает назад, и верх автоматически убирается в образовавшуюся нишу.

На это уходит всего 19 секунд, но в отличие от обычного кабриолета, требуется полная остановка — и некоторый запас пространства за машиной, чтобы отъезжающий назад колпак ни во что не уперся.

Но в случае чего водителя подстрахует парктроник: если позади препятствие, он не даст запустить механизм и повредить крышку.

Сталь-алюминиевый кузов нового "девятьсот одиннадцатого" ослаблен отсутствием полноценной крыши — и потому потребовал заметного усиления. В Porsche говорят, что "ниже пояса" Targa в точности повторяет конструкцию кабриолета. Что отразилось на весах: это самый тяжелый вариант Porsche 911 текущего поколения.

Targa даже по сравнению с кабриолетом в аналогичной версии тяжелее на сорок килограммов, а разница с купе составляет 110 килограммов. Снаряженная масса Porsche 911 Targa по стандарту DIN составляет от 1640 до 1675 килограммов в зависимости от версии.

Как и в прошлом поколении, новый Porsche 911 Targa дебютирует исключительно в полноприводных вариантах — Targa 4 с трехлитровым турбомотором мощностью 385 лошадиных сил (+15 сил относительно предшественника) и Targa 4S с аналогичным 450-сильным мотором (+30). Машины нового поколения получили усиленную систему полного привода с жидкостным охлаждением муфты подключения передних колес и переднего редуктора.

Аэродинамика Тарги не отличается от купе — во всяком случае, на бумаге: коэффициент лобового сопротивления составляет 0,29. Однако максимальная скорость — 289 километров в час у 911 Targa 4 и 304 — у 911 Targa 4S (в точности как у кабриолета).

Все Porsche 911 текущего поколения снабжаются колесами разного диаметра на разных осях: у 911 Targa 4 это 19-дюймовые шины спереди и 20-дюймовые сзади, у версии 911 Targa 4S диаметры на дюйм больше.

Первый Porsche 911 Targa был разработан в первой половине шестидесятых как ответ на возможный запрет в США кабриолетов. Требования к безопасности действительно ужесточили, но запрета не случилось — тем не менее, "Тарга" осталась.

Первые машины начали продаваться в 1967 году, и поначалу снабжались складным задним окошком из мягкого пластика. Годом позже в виде опции появилось стеклянное окно, и вскоре оно стало стандартным.

На Porsche 911 в кузове 993 вместо съемной крыши появился огромный сдвижной люк. Аналогичная система использовалась на всех "Таргах" вплоть до кузова 997 (2006-2012 годы)

В 2014 году появилась новая Targa в кузове 991 — вновь с классическими очертаниями крыши и сложным механизмом складывания фирмы Valmet.

Напомним, 3 марта в онлайн-режиме состоялась презентация спорткара Porsche, в которой принимал участие бывший гонщик F1 и посол бренда Porsche Марк Уэббер