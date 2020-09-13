Maserati выпустит на рынок трехмоторный суперэлектрокар (ВИДЕО)

Компания Maserati выпустит на рынок под новым брендом Folgore (в переводе с итальянского "Молния") новейшие электромобили.

Как сообщает "Мотор", все экологически безопасные электромобили Maserati станут трехмоторными и полноприводными, а флагманский MC20 Folgore удивит рекордной для серийных Maserati мощностью — свыше 630 сил.

По информации издания Autoblog, все новые электромобили получат трехмоторную силовую установку с одним электродвигателем на передней оси и двумя — в приводе задней.

Задние электромоторы объединят в единый блок, однако механической связи между ними не будет, что позволит реализовать систему управления вектором тяги.

Будущие "батарейные" Maserati получат 800-вольтовую электросистему, как у Porsche Taycan, что позволит повысить общую эффективность и уменьшить время зарядки.

Для моделей без двигателей внутреннего сгорания создадут отдельный суббренд Folgore, причём первенцем новой марки станет не электрический MC20, а спорткар GranTurismo второго поколения.

По производительности Maserati MC20 Folgore окажется вне конкуренции — инженеры не раскрывают пиковую отдачу силовой установки, но говорят, что электрический суперкар будет "гораздо мощнее" бензинового MC20 с 630-сильным (730 Нм) V6 3.0 Nettuno.

На серьезную мощность намекают расчетные характеристики MC20 Folgore: разгон с места до 100 километров в час за 2,8 секунды, максимальная скорость — свыше 310 километров в час.

Главный дизайнер Maserati Клаус Буссе заявил, что внешность электрокаров итальянской марки будет отличаться от версий с двигателями внутреннего сгорания, поскольку переход на электротягу позволит избавиться от ненужных воздухозаборников и создать "чистый" образ.

В ближайшие четыре года Maserati намерена глобально обновить линейку: сменят поколение седан Quattroporte, кроссовер Levante и спорткары GranTurismo/GranCabrio, дебютируют новый компактный вседорожник Grecale, а также модификация MC20 Spider с открытым верхом.