Транспорт 50 минут назад

Автомобиль для Джеймса Бонда: в Киеве презентовали кроссовер Aston Martin DBX (ВИДЕО)

В 2020 году на эти автомобили наблюдается дефицит — спрос пока выше возможностей завода

Автомобиль для Джеймса Бонда: в Киеве презентовали кроссовер Aston Martin DBX (ВИДЕО) Автомобиль для Джеймса Бонда: в Киеве презентовали кроссовер Aston Martin DBX (ВИДЕО)
Фото: SlashGear

Вчера, 8 февраля, в киевском ЦУМе состоялась закрытая презентация кроссовера Aston Martin DBX, который показан для ознакомления прессы и потенциальных покупателей.

Как сообщает Auto24, серийное производство автомобиля начнется в апреле, а в мае — июне первые покупатели по всему миру получат долгожданный кроссовер. Среди них — и несколько украинских заказчиков.

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Aston Martin DBX — перший кросовер марки вже в Україні!

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Публикация от Сергей Матусяк (@matusyak)

Издание отмечает, что в 2020 году на эти автомобили наблюдается дефицит — спрос пока выше возможностей завода.

Кроссовер Aston Martin DBX уже имеет много конкурентов — Lamborghini Urus, Meserati Levante, Bentley Bentayga, Porsche Caenne Turbo. Однако среди них он выделяется аристократическим имиджем и спортивным характером.

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Несмотря на габариты (длина — более 5 м), английский кроссовер выглядит "спортивным и подтянутым". Его аэродинамические формы, "утиный хвост" в качестве заднего спойлера, мягкие формы кузова, скрытые ручки дверей придают облику стремительности и изящества.

Благодаря 4-литровому двигателю AMG V8 с парой турбин, DBX развивает мощность 550 лошадиных сил и крутящий момент 700 Нм. До первой сотни автомобиль разгоняется за 4,5 секунды, а максимальная скорость — 291 км/час.

В автомобиле воплощено огромное количество технологических инноваций — в двигателе, подвеске, приводе, мультимедиа. Поэтому Aston Martin DBX станет образцом для подражаний многим автопроизводителям.

Напомним, руководство Aston Martin договорилось о продаже доли компании канадскому бизнесмену Лоуренсу Строллу, отцу автогонщика Лэнса Стролла и совладельцу команды "Формулы-1" SportPesa Racing Poin

 

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