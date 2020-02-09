Автомобиль для Джеймса Бонда: в Киеве презентовали кроссовер Aston Martin DBX (ВИДЕО)

Вчера, 8 февраля, в киевском ЦУМе состоялась закрытая презентация кроссовера Aston Martin DBX, который показан для ознакомления прессы и потенциальных покупателей.
Как сообщает Auto24, серийное производство автомобиля начнется в апреле, а в мае — июне первые покупатели по всему миру получат долгожданный кроссовер. Среди них — и несколько украинских заказчиков.
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Aston Martin DBX — перший кросовер марки вже в Україні!Подпишитесь на канал DELO.UA
Издание отмечает, что в 2020 году на эти автомобили наблюдается дефицит — спрос пока выше возможностей завода.
Кроссовер Aston Martin DBX уже имеет много конкурентов — Lamborghini Urus, Meserati Levante, Bentley Bentayga, Porsche Caenne Turbo. Однако среди них он выделяется аристократическим имиджем и спортивным характером.
Несмотря на габариты (длина — более 5 м), английский кроссовер выглядит "спортивным и подтянутым". Его аэродинамические формы, "утиный хвост" в качестве заднего спойлера, мягкие формы кузова, скрытые ручки дверей придают облику стремительности и изящества.
Благодаря 4-литровому двигателю AMG V8 с парой турбин, DBX развивает мощность 550 лошадиных сил и крутящий момент 700 Нм. До первой сотни автомобиль разгоняется за 4,5 секунды, а максимальная скорость — 291 км/час.
В автомобиле воплощено огромное количество технологических инноваций — в двигателе, подвеске, приводе, мультимедиа. Поэтому Aston Martin DBX станет образцом для подражаний многим автопроизводителям.
Напомним, руководство Aston Martin договорилось о продаже доли компании канадскому бизнесмену Лоуренсу Строллу, отцу автогонщика Лэнса Стролла и совладельцу команды "Формулы-1" SportPesa Racing Poin