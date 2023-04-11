Українським біженцям продовжать дозвіл їздити з українськими правами - на який термін

Українцям не доведеться змінювати посвідчення водія на британське через 12 місяців перебування в країні, якщо Департамент транспорту Великої Британії ухвалить відповідне рішення. Наразі відомство проводить опитування на сайті, щоб зрозуміти, наскільки таку ідею підтримують громадяни.

Українським біженцям, які опинилися у Великій Британії, можуть продовжити дозвіл їздити з українськими правами до 3 років. У департаменті пояснюють, що зміни дозволять українцям краще інтегруватися, адже для вирішення своїх питань вони мають мати доступ до транспорту.

Зазначимо, що українці не будуть змушені обмінювати свої права або проходити додатковий тест, щоб продовжувати керувати автомобілем з механічною коробкою передач.

Через 36 місяців їм потрібно буде скласти іспит з водіння в країні.

Нагадаємо, що 20 травня 2021 року набув чинності документ "The Driving Licences Order 2021", згідно з яким кожен громадянин України, який проживає у Великій Британії, може обміняти своє посвідчення водія на аналогічний документ Великої Британії без іспитів. З моменту переїзду до Великої Британії та протягом 12 місяців дозволяється керувати автомобілем на підставі українського посвідчення водія без необхідності його обміну. Після цього строку водієві необхідно обміняти своє посвідчення.

Зазначимо, Мінтранс Чехії готує реєстр автомобілів на українських номерах, щоб вести облік водіїв із тимчасовим захистом.

За даними міністерства Чехії, представники місцевої влади не можуть доставляти штрафи водіям і таким чином втрачають дохід.

У деяких випадках чеська влада тепер може переглядати реєстри транспортних засобів з країн Європейського Союзу, але це не допоможе у випадку України.

Зазначимо, що українці у Чехії не мають потреби страхувати своє авто протягом перших 6 місяців. У разі виникнення дорожньо-транспортної пригоди, всі збитки відшкодує ЧКП - чеська страхова служба.