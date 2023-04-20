В Чехии приняли закон о реестре украинских автомобилей - как будет работать

Палата представителей парламента Чехии проголосовала за правительственную поправку, которая касается автомобилей украинских беженцев. Теперь документ должен поддержать Сенат. Об этом сообщило издание Cesce Noviny.

Согласно принятым изменениям, муниципальные власти с октября 2023 года начнут регистрировать украинские транспортные средства. Внести авто в реестр можно будет до конца года.

Украинцы, которые получат в Чехии временную защиту или визу, получат 7 дней на регистрацию автомобиля.

В случае невыполнения условий нарушителям грозит штраф в размере до 30 тысяч крон, 1400 долларов.

Изменения должны помочь привлечь водителей к уголовной ответственности за нарушение ПДД.

Отметим, ранее Минтранс Чехии заявил, что готовит реестр автомобилей на украинских номерах, чтобы вести учет водителей с временной защитой, которая поможет штрафовать украинских нарушителей.

Пока в европейской стране 38 тысяч автомобилей на украинских номерах, 4 тыс. не застрахованы.

По данным министерства Чехии, представители местных властей не могут доставлять штрафы водителям и таким образом теряют доход.

По данным страховых компаний, с начала марта 2022 года по конец февраля 2023 года в Чехии произошло 2611 аварий, которые привели к незастрахованным убыткам. 173 ДТП с участием украинских автомобилей.

Напомним, что Департамент транспорта Великобритании рассматривает возможность разрешить украинцам не менять водительское удостоверение на британское через 12 месяцев пребывания в стране.

Фото: ua.depositphotos.com