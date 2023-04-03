Чехия готовит реестр украинских автомобилей. Это позволит штрафовать нарушителей

Минтранс Чехии готовит реестр автомобилей на украинских номерах, чтобы вести учет водителей с временной защитой. Об этом сообщило чешское издание Aktualne.

Такие изменения, по словам министра транспорта Чехии Мартина Купки, позволят штрафовать украинских нарушителей.

“Мы вводим это главным образом для того, чтобы можно было отследить ответственность нарушителей. Сопоставить автомобиль с конкретным лицом, что сейчас часто бывает тяжело”, - отметил министр транспорта Чехии Мартин Купка.

Реестр должен заработать во второй половине этого года. В настоящее время в европейской стране 38 тысяч автомобилей на украинских номерах.

По данным министерства Чехии, представители местных властей не могут доставлять штрафы водителям и таким образом теряют доход.

В некоторых случаях чешские власти теперь могут пересматривать реестры транспортных средств из стран Европейского Союза, но это не поможет в случае Украины.

“Мы хотим, чтобы закон был прост. В реестре будут не все технические данные о транспортном средстве, а только самые необходимые параметры", – объяснил Мартин Купка.

Отметим, что украинцы в Чехии не нуждаются в страховании своего авто в течение первых 6 месяцев. В случае возникновения дорожно-транспортного происшествия, все убытки возместит ЧКП – чешская страховая служба.

По данным страховых компаний, с начала марта 2022 года по конец февраля 2023 года в Чехии произошло 2611 аварий, которые привели к незастрахованным убыткам. 173 ДТП с участием украинских автомобилей. В прошлом году ассоциация выплатила более 250 миллионов крон из Гарантийного фонда Чешского офиса страховщиков, пропорциональная часть которых была выплачена за ущерб, нанесенный украинскими водителями.

Стоит отметить, что украинские автомобили необходимо застраховать через 6 месяцев после прибытия в Чехию, иначе грозит штраф от 5 000 до 40 000 крон.

Напомним, в ЕС запретили выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (бензиновыми, дизельными и другими) с 2035 года.