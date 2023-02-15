В ЕС запретили выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года

Европейский парламент во вторник, 14 февраля, поддержал запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (бензиновыми, дизельными и другими) на территории ЕС с 2035 года.

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Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

За соответствующее решение проголосовали 340 депутатов, 279 против.

Законодательство регулирует путь к нулевым выбросам CO2 для новых легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств в 2035 году (цель – для всего автопарка ЕС сократить выбросы CO2 от новых автомобилей и микроавтобусов на 100% по сравнению с 2021 годом).

Промежуточные цели сокращения выбросов к 2030 г. установлены на 55% для легковых автомобилей и 50% для микроавтобусов.

Производители, имеющие небольшие объемы производства за календарный год (от 1 тыс. до 10 тыс. новых легковых автомобилей или от 1 тыс. до 22 тыс. новых микроавтобусов) могут получить отсрочку до конца 2035 года. Зато регистрирующие менее 1 тыс. новых транспортных средств в год по-прежнему освобождаются от таких требований.

По словам евродепутата Яна Хуитема, принятый регламент создает понимание автомобильной промышленности и стимулирует инновации и инвестиции в автопром, а приобретение и вождение автомобилей с нулевым уровнем выбросов станут дешевле для потребителей.

Отмечается, что документ должен быть официально одобрен Советом ЕС, прежде чем его опубликуют в Официальном журнале ЕС.

Отметим, что количество электрокаров в Украине постоянно растет. Так, за первый месяц 2023 украинцы приобрели почти 1,3 тысячи автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), что вдвое превышает результат января 2022 года. Из них: легковых автомобилей - 97%, коммерческих - около 3% и один автобус.