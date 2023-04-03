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Категория
Авто
Дата публикации

Какие новые автомобили в Украине покупают чаще всего: ТОП-10 моделей за март

Автомобили, машины
Автомобили. Фото: Hans / Pixabay

Лидерство на украинском рынке новых легковушек продолжает удерживать Renault Duster – в марте в Украине было продано 414 кроссоверов этой модели. Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что более трети мартовского рынка новых легковых автомобилей было сформировано за счет десяти самых популярных моделей.

В их число вошли:

  • Renault Duster – 414 ед.;
  • Hyunda Tucson – 171 ед.;
  • Mazda CX5 – 171 ед.;
  • Volkswagen ID.4 – 149 ед.;
  • Toyota RAV-4 – 131 ед;
  • Toyota Camry – 110 ед;
  • Suzuki Vitara – 105 ед.;
  • Volkswagen Touareg – 101 ед;
  • Dongfeng/Honda M-NV – 100 ед.;
  • BMW X7 – 99 ед.

Напомним, что в феврале Renault Duster также стал самой популярной моделью посреди новых авто в Украине. Тогда было зарегистрировано 174 таких автомобиля.