Какие новые автомобили в Украине покупают чаще всего: ТОП-10 моделей за март

Лидерство на украинском рынке новых легковушек продолжает удерживать Renault Duster – в марте в Украине было продано 414 кроссоверов этой модели. Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что более трети мартовского рынка новых легковых автомобилей было сформировано за счет десяти самых популярных моделей.

В их число вошли:

Renault Duster – 414 ед.;

Hyunda Tucson – 171 ед.;

Mazda CX5 – 171 ед.;

Volkswagen ID.4 – 149 ед.;

Toyota RAV-4 – 131 ед;

Toyota Camry – 110 ед;

Suzuki Vitara – 105 ед.;

Volkswagen Touareg – 101 ед;

Dongfeng/Honda M-NV – 100 ед.;

BMW X7 – 99 ед.

Напомним, что в феврале Renault Duster также стал самой популярной моделью посреди новых авто в Украине. Тогда было зарегистрировано 174 таких автомобиля.