- Категория
- Авто
- Дата публикации
-
Какие новые автомобили в Украине покупают чаще всего: ТОП-10 моделей за март
Лидерство на украинском рынке новых легковушек продолжает удерживать Renault Duster – в марте в Украине было продано 414 кроссоверов этой модели. Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что более трети мартовского рынка новых легковых автомобилей было сформировано за счет десяти самых популярных моделей.
В их число вошли:
- Renault Duster – 414 ед.;
- Hyunda Tucson – 171 ед.;
- Mazda CX5 – 171 ед.;
- Volkswagen ID.4 – 149 ед.;
- Toyota RAV-4 – 131 ед;
- Toyota Camry – 110 ед;
- Suzuki Vitara – 105 ед.;
- Volkswagen Touareg – 101 ед;
- Dongfeng/Honda M-NV – 100 ед.;
- BMW X7 – 99 ед.
Напомним, что в феврале Renault Duster также стал самой популярной моделью посреди новых авто в Украине. Тогда было зарегистрировано 174 таких автомобиля.Подписывайтесь на наш Telegram канал