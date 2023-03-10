За 10 лет украинский автомобиль "постарел" на 4 года

В Украине фиксируется рост среднего возраста автопарка. По состоянию на начало 2023 года средний возраст автомобиля составляет 23,2 года, тогда как в начале 2012-го — 19,1 года. То есть за 10 лет автопарк "постарел" на 4 года.

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Об этом сообщила информационно-аналитическая группа AUTO-Consulting со ссылкой на собственные данные.

За 2022 год средний возраст автомобиля в Украине вырос на полгода. В течение последних десяти лет украинский автопарк постепенно "старел".

В то же время, в начале 2015 года по сравнению с предыдущим годом средний год авто уменьшился — с 19,8 до 19,5 лет. Кроме того, в 2021 и 2022 годах показатель не менялся вообще – средний год автомобиля два года подряд составлял 22,7 года.

Эксперты склоняются к мнению, что "евробилях" - один из основных факторов "старения" украинского автопарка.

"В 2021 году четыре из пяти зарегистрированных легковых автомобилей были подержанными. А средний возраст автопарка сейчас составляет уже более 23 лет. Это вдвое больше, чем в ЕС. По этому показателю мы на втором месте после Кубы", - рассказал глава Федерации автопрома Украины Олег Боярин в интервью изданию Telegraf.

Динамика среднего возраста украинского авто. График: AUTO-Consulting

Напомним, в Украине в апреле-июне 2022 года действовало льготное растаможивание автомобилей. За это время завезли 236 792 авто. Из них самой дорогой стала Ferrari Roma в 2020 году за $221,4 тыс.

Сейчас среди подержанных авто наиболее популярным в Украине является марка Renault Megane, на втором месте – Volkswagen Golf, третьем – Skoda Octavia.