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Украинцы завезли 13,5 тысяч подержанных авто в феврале: ТОП-5 моделей
В феврале украинский автопарк пополнили 13,5 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек. Это на 54% меньше, чем годом ранее.
Об этом сообщает Укравтопром.
Отмечается, что самым популярным автомобилем среди ввезенного секонд-хенда остается Renault Megane. В течение февраля на украинские номера перешли 1049 автомобилей этой модели.
Второй результат у Volkswagen Golf – 925 шт.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На третьем месте Skoda Octavia – 710 автомобилей.
Также в ТОП-5 месяца вошли Volkswagen Passat (657 шт.) и Ford Focus (360 шт.).
Средний возраст подержанных автомобилей, перешедших в феврале на украинские номера, составляет 11 лет, а самым старым автомобилем был AUDI A4 1995 года выпуска.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 25 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, что в 3,7 раза больше реализации новых машин за тот же период.
Отметим, в феврале украинцы приобрели 413 новых автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). Бестселлером на рынке электрокаров стал VOLKSWAGEN ID.4. За месяц украинский автопарк пополнили 134 новых автомобиля этой модели.