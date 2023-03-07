Украинцы завезли 13,5 тысяч подержанных авто в феврале: ТОП-5 моделей

В феврале украинский автопарк пополнили 13,5 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек. Это на 54% меньше, чем годом ранее.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что самым популярным автомобилем среди ввезенного секонд-хенда остается Renault Megane. В течение февраля на украинские номера перешли 1049 автомобилей этой модели.

Второй результат у Volkswagen Golf – 925 шт.

На третьем месте Skoda Octavia – 710 автомобилей.

Также в ТОП-5 месяца вошли Volkswagen Passat (657 шт.) и Ford Focus (360 шт.).

Средний возраст подержанных автомобилей, перешедших в феврале на украинские номера, составляет 11 лет, а самым старым автомобилем был AUDI A4 1995 года выпуска.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 25 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, что в 3,7 раза больше реализации новых машин за тот же период.

Отметим, в феврале украинцы приобрели 413 новых автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). Бестселлером на рынке электрокаров стал VOLKSWAGEN ID.4. За месяц украинский автопарк пополнили 134 новых автомобиля этой модели.