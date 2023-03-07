Українці завезли 13,5 тисяч вживаних авто у лютому: ТОП-5 моделей

У лютому український автопарк поповнили 13,5 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легковиків. Це на 54% менше, ніж роком раніше.

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Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що найбільш популярним автомобілем серед ввезеного секонд-хенду залишається Renault Megane. Упродовж лютого на українські номери перейшли 1049 авто цієї моделі.

Другий результат у Volkswagen Golf – 925 шт.

На третьому місці Skoda Octavia – 710 авто.

Також у ТОП-5 місяця увійшли Volkswagen Passat (657 шт.) та Ford Focus (360 шт.).

Середній вік вживаних авто, що у лютому перейшли на українські номери становить 11 років, а найстарішим автомобілем був AUDI A4 1995 року випуску.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 25 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що у 3,7 рази більше за реалізацію нових машин за той же період.

Зазначимо, у лютому українці придбали 413 нових авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Бестселером на ринку електрокарів став VOLKSWAGEN ID.4. За місяць український автопарк поповнили 134 нових авто цієї моделі.