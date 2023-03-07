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Українці завезли 13,5 тисяч вживаних авто у лютому: ТОП-5 моделей
У лютому український автопарк поповнили 13,5 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легковиків. Це на 54% менше, ніж роком раніше.
Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначається, що найбільш популярним автомобілем серед ввезеного секонд-хенду залишається Renault Megane. Упродовж лютого на українські номери перейшли 1049 авто цієї моделі.
Другий результат у Volkswagen Golf – 925 шт.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На третьому місці Skoda Octavia – 710 авто.
Також у ТОП-5 місяця увійшли Volkswagen Passat (657 шт.) та Ford Focus (360 шт.).
Середній вік вживаних авто, що у лютому перейшли на українські номери становить 11 років, а найстарішим автомобілем був AUDI A4 1995 року випуску.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 25 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що у 3,7 рази більше за реалізацію нових машин за той же період.
Зазначимо, у лютому українці придбали 413 нових авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Бестселером на ринку електрокарів став VOLKSWAGEN ID.4. За місяць український автопарк поповнили 134 нових авто цієї моделі.