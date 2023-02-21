Чи продовжиться зміцнення вторинного ринку авто: динаміка та прогноз на 2023 рік

Російське вторгнення, коливання курсу долара, криза з пальним, логістичні труднощі — 2022-й рік був багатим на події, які безпосередньо вплинули на автомобільну сферу. Давайте ж розбиратися, як останні 12 місяців позначилися на ринку авто, зокрема, як змінився попит на автівки з пробігом та які тренди впливатимуть на ринок у 2023 році.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

За даними Укравтопрому, 2022-й рік став найгіршим від початку століття за рівнем купівлі нових автомобілів. Відповідно до 2021-го ринок нових авто скоротився на 63% та склав менше 38 тисяч зареєстрованих автівок. Натомість кількість реєстрацій машин з пробігом була вдесятеро більшою — 388,5 тисяч.

Найбільший вибір автомобілів з пробігом ми на OLX Авто спостерігали в липні — одразу після закінчення дії нульового розмитнення, коли ринок був насичений пропозиціями від продавців. Тоді на платформі розмістили майже 180 тисяч оголошень з продажу вживаних авто, а найпопулярнішими марками були Volkswagen (19 045 пропозицій), Opel (10 774) та Ford (9 331).

Покупці теж найбільше цікавилися автомобілями з пробігом, і марка Volkswagen була найпопулярнішою (104 200 користувачів відгукнулися на оголошення впродовж липня). Цей автомобільний бренд традиційно став найбільш затребуваним серед покупців впродовж усього року. Так, п’ятірка найпопулярніших марок авто з пробігом серед українців у 2022-му виглядає так:

Volkswagen — понад 1 млн користувачів відгукнулося на оголошення; Opel — 641 150; BMW — 574 533; Mercedes-Benz — 514 961; Daewoo — 476 499.

Зріс попит на авто в бюджетному ціновому сегменті

У 2022 році в Україні різко зросла потреба в засобах пересування. Цьому сприяли як запит автівок на фронт, так і попит самих українців на особистий транспорт, адже кількість поїздок на довгі та короткі дистанції зросла.Та й кількість знищених автівок внаслідок російської агресії теж вплинула на зростання попиту.

Якщо виокремити марки та моделі, то десятка найпопулярніших машин серед користувачів OLX в основному не перевищує бюджет у $5 000:

Volkswagen Golf — $4 219; Daewoo Lanos-Sens — $2 408; BMW 5-series — $4 517; BMW 3-series — $4 687; Skoda Octavia — $6 209; Opel Vectra — $1 794; Volkswagen Passat sedan — $5 550; Audi A6 — $4 700; Opel Astra — $5 029; Volkswagen Passat Variant — $5 164.

При цьому, вік автомобілів, якими найчастіше цікавились українці, склав 15 років, а п’ятірка найпопулярніших типів кузова виглядала так:

седан — понад 5,4 млн відгуків;

хетчбек — понад 2 млн;

універсал — 1,5 млн;

позашляховик — 1,1 млн;

мікроавтобус — 544 тис.

Також ми зафіксували, що впродовж минулого року найвищим був попит на авто з великим пробігом. Зазначу, що такі автівки здебільшого є і найбільш доступними.

Які тенденції впливатимуть на вторинний авторинок у 2023 році

Після певного “буму” на ринку авто впродовж періоду нульового розмитнення зараз ми спостерігаємо певне затишшя. На це впливає і поточна ситуація, коли на перший план у суспільстві вийшло врегулювання енергетичної кризи. Утім, в українців залишається потреба в засобах пересування. Тож передбачаємо підвищення активності на вторинному ринку і ще більший дисбаланс між кількістю нових зареєстрованих автівок та зареєстрованих машин з пробігом.

Теж наголошу, що в 2022-му році покупці надавали перевагу бюджетнішим варіантам автомобілів. Передбачаю, що ця тенденція зберігатиметься доти, поки не почне стабілізуватися загальна ситуація в країні. При цьому, попри минулорічні прогнози на здорожчання, середня вартість автівок з пробігом за рік суттєво не змінилася: $7 589 у грудні 2022-го проти $7 834 у грудні 2021-го. Цьому сприяли три місяці дії “нульового розмитнення”, коли внутрішній ринок поповнився автомобілями за доступною вартістю.

Водночас продовжується тренд на подальше зростання популярності альтернативних видів пального, адже гібриди та електрокари повільно, але впевнено завойовують все більшу частину ринку. Внутрішня статистика OLX Авто свідчить про те, що в грудні 2022-го кількість представлених на платформі електромобілів зросла майже в 1,5 раза в порівнянні з цим же періодом минулого року. Водночас інтерес до авто з електричними та гібридними двигунами в листопаді-грудні 2022-го зріс на 13% відповідно до цього ж періоду 2021 року. Найбільшим же попит був у травні під час кризи з пальним.