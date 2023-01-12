Рада прийняла в першому читанні проект нового закону про автоцивілку: що він передбачає

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №8300 про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

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За це проголосували 232 депутати, натомість ще 36 при голосуванні утрималися (17 з них - з фракції "Європейська солідарність", що не дала жодного голосу "за").

Авторами документу є 12 нардепів, серед яких голова профільного комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Проект нового закону про ОСЦПВ передбачає, зокрема, поступове підвищення розмірів страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу.

Наразі ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю становить 320 тисяч гривень на одного потерпілого, незалежно від кількості потерпілих, а за шкоду, заподіяну майну потерпілих – 160 тисяч на потерпілого, але не більше 800 тисяч на одну страхову подію.

Упродовж двох років після введення закону в дію, якщо його приймуть в цілому, пропонується поетапно збільшити суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих, до 1 мільйона гривень на одного потерпілого та 20 мільйонів на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих – до 2 мільйонів гривень на один випадок незалежно від кількості потерпілих.

Упродовж чотирьох років після року імовірного вступу України до ЄС пропонується поетапно збільшити ці суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих, до не менше ніж 52 мільйони гривень на одну потерпілу фізособу та до 258 мільйонів гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих, а за шкоду майну – до не менше ніж 52 мільйони гривень на один випадок.

Також передбачається розширити перелік видів транспортних засобів, на які розповсюджується обов’язок укладення договору ОСЦПВ, та запровадити оперативне здійснення гарантійних виплат потерпілим із фондів Моторного (транспортного) страхового бюро у випадках, пов’язаних із неплатоспроможністю страховика, який здійснює діяльність з ОСЦПВ.

Зараз же виплати за страховиків, які визнані банкрутами чи ліквідовані, здійснюються лише у разі недостатності коштів та майна неплатоспроможних страховиків, тобто не раніше завершення розгляду у справі про банкрутство, який може тривати роками.

Законопроектом пропонується запровадити пряме врегулювання у всіх випадках дорожньо-транспортних пригод, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до страховика, з яким укладено договір ОСЦПВ.

Крім цього, передбачено вдосконалення механізму страхової виплати у разі тяжкої шкоди здоров’ю (інвалідності) та/або життю потерпілих шляхом запровадження механізму ануїтетних виплат (регулярних послідовних страхових виплат).

Також нардепи пропонують запровадити порядок розрахунок розміру виплат без урахування зносу та здійснення страхових виплат у розмірі, необхідному для відновлення транспортного засобу до стану, який існував до ДТП, та здійснення такої виплати прямо на станції техобслуговування.

Законопроектом пропонується й поширити дію страхового покриття за договором ОСЦПВ на пасажирів транспортного засобу, який спричинив ДТП, відповідно до вимог законодавства ЄС.

Щодо вартості договору ОСЦПВ пропонується запровадити вільне ціноутворення шляхом самостійного визначення страховиками тарифної політики, що надасть можливість, зокрема, визначення "справедливої ціни" з урахуванням персональної історії кожного страхувальника щодо безаварійної експлуатації транспорту або наявності збитків у попередніх періодах страхування.

При цьому автори хочуть заборонити встановлення франшизи (частини збитків, що не відшкодовується страховиком) у договорах ОСЦПВ, що дозволить отримувати виплату потерпілим у повному розмірі; а також запровадити сплату страхової премії одним платежем.

Крім того, пропонується зменшити строк розгляду заяви про здійснення страхової виплати з 90 до 60 днів, скасувати максимальні розміри виплат за шкоду майну у разі оформлення документів про ДТП шляхом складення європротоколу, забезпечити можливість обміну електронними листами (вимогами, заявами) між страховиком (МТСБУ) та страхувальником і потерпілим під час укладання та виконання договору ОСЦПВ.

Проектом також передбачається поступова відмова від укладання договорів ОСЦПВ у паперовій формі та перехід до їх укладання виключно в електронній формі; а також врегулювання питання подвійного страхування (наявності у страхувальника двох договорів ОСЦПВ) шляхом законодавчого визначення вимог щодо припинення дії попереднього договору з дати набрання чинності нового.

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