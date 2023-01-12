Рада приняла в первом чтении проект нового закона об автогражданке: что он предусматривает

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №8300 об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

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За это проголосовали 232 депутата, в то же время еще 36 при голосовании воздержались (17 из них - из фракции "Европейская солидарность", не давшей ни одного голоса "за").

Авторами документа являются 12 нардепов, среди которых глава профильного комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Проект нового закона об ОСАГО предусматривает, в частности, постепенное повышение размеров страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) до размеров, установленных в странах Европейского союза.

Сейчас же лимит ответственности страховщика за ущерб, причиненный жизни и здоровью составляет 320 тысяч гривен на одного потерпевшего, независимо от количества пострадавших, а за ущерб, причиненный имуществу потерпевших – 160 тысяч на потерпевшего, но не более 800 тысяч на одно страховое событие.

В течение двух лет после введения закона в действие, если его примут в целом, предлагается поэтапно увеличить эти суммы: за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших, до 1 миллиона гривен на одного потерпевшего и 20 миллионов на один страховой случай вне зависимости от количества потерпевших, а за ущерб, причиненный имуществу потерпевших – до 2 миллионов гривен на один случай независимо от количества потерпевших.

В течение четырех лет после года вероятного вступления Украины в ЕС предлагается поэтапно увеличить суммы за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших, до не менее 52 миллионов гривен на одно потерпевшее физлицо и до 258 миллионов гривен на один страховой случай независимо от количества потерпевших, а за ущерб имуществу – до не менее 52 миллионов гривен на один случай.

Также предполагается расширить перечень видов транспортных средств, на которые распространяется обязанность заключения договора ОСАГО, и ввести оперативное осуществление гарантийных выплат потерпевшим из фондов Моторного (транспортного) страхового бюро в случаях, связанных с неплатежеспособностью страховщика, осуществляющего деятельность по ОСАГО.

Сейчас выплаты за страховщиков, которые признаны банкротами или ликвидированы, производятся только в случае недостаточности средств и имущества неплатежеспособных страховщиков, то есть не ранее завершения рассмотрения по делу о банкротстве, которое может длиться годами.

Законопроектом предлагается ввести прямое урегулирование во всех случаях дорожно-транспортных происшествий, в которых вред причинен только транспортному средству, что позволит потерпевшему обращаться за страховой выплатой к страховщику, с которым заключен договор ОСАГО.

Кроме того, предусмотрено усовершенствование механизма страховой выплаты в случае тяжкого вреда здоровью (инвалидности) и/или жизни потерпевших путем внедрения механизма аннуитетных выплат (регулярных последовательных страховых выплат).

Также нардепы предлагают ввести порядок расчета размера выплат без учета износа и осуществления страховых выплат в размере, необходимом для восстановления транспортного средства до состояния, существовавшего до ДТП, и проведения такой выплаты прямо на станции техобслуживания.

Законопроектом предлагается и распространить действие страхового покрытия по договору ОСАГО на пассажиров транспортного средства, вызвавшего ДТП, в соответствии с требованиями законодательства ЕС.

Что касается стоимости договора ОСАГО, то предлагается ввести свободное ценообразование путем самостоятельного определения страховщиками тарифной политики, что позволит, в частности, определять "справедливую цену" с учетом персональной истории каждого страхователя относительно безаварийной эксплуатации транспорта или наличия ущерба в предыдущих периодах страхования.

При этом авторы хотят запретить установление франшизы (части ущерба, не возмещаемой страховщиком) в договорах ОСАГО, что позволит получать выплату потерпевшим в полном размере; а также ввести уплату страховой премии одним платежом.

Кроме того, предлагается уменьшить срок рассмотрения заявления о страховой выплате с 90 до 60 дней, отменить максимальные размеры выплат за ущерб имуществу в случае оформления документов о ДТП путем составления европротокола, обеспечить возможность обмена электронными письмами (требованиями, заявлениями) между страховщиком (МТСБУ), страхователем и потерпевшим при заключении и исполнении договора ОСАГО.

Проектом предусматривается также постепенный отказ от заключения договоров ОСАГО в бумажной форме и переход к их заключению исключительно в электронной форме; а также урегулирование вопроса двойного страхования (наличия у страхователя двух договоров ОСАГО) путем законодательного определения требований по прекращению действия предыдущего договора с даты вступления в силу нового.

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