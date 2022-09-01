В Украине стартовало электронное оформление "Зеленых карт" международной автогражданки

Страховщики-полные члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины с 1 сентября начали заключать электронные договоры международного страхования. Об этом идет речь в сообщении бюро.

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Впрочем, по-прежнему страхователи будут иметь право заключать договоры международного страхования в бумажной форме с использованием карт зеленого цвета.

"Важно принять во внимание, что электронные договоры международного страхования начинают действие не ранее 00 часов суток, следующих за днем заключения договора. То есть, нельзя будет заключить такой договор "сегодня на сегодня", - напоминают в МТСБУ.

Также водителям следует помнить о необходимости распечатать и иметь при себе распечатанную в черно-белом формате карту международного автомобильного страхования, полученную от страховщика посредством электронной коммуникации после заключения электронного договора.

Именно ее нужно будет предъявлять при проверках за границей. Карты международного автомобильного страхования будут генерироваться информационной системой МТСБУ по единой форме для всех страховщиков.

"Уверены, что указанная новация приглянется нашим водителям, которые собираются выехать за границу Украины или уже там находятся и имеют необходимость приобрести полис международного страхования. Только за первое время функционирования нового сервиса МТСБУ было заключено 155 электронных договоров международного страхования", - отметили в бюро.

Напомним также, что с июля в Украине повысили до 160 тысяч гривен максимальный размер выплат по полисам автогражданки и до 80 тысяч гривен по европротоколу.

Источник фото: ua.depositphotos.com