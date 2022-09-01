В Україні стартувало електронне оформлення "Зелених карток" міжнародної автоцивілки

Страховики-повні члени Моторного (транспортного) страхового бюро України з 1 вересня розпочали укладати електронні договори міжнародного страхування. Про це йдеться у повідомленні бюро.

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Втім, як і раніше, страхувальники матимуть право укладати договори міжнародного страхування в паперовій формі, з використанням карток зеленого кольору.

"Важливо взяти до уваги, що електронні договори міжнародного страхування розпочинають дію не раніше 00 годин доби, наступної за днем укладання договору. Тобто, не можна буде укласти такий договір "сьогодні на сьогодні", - нагадують у МТСБУ.

Також водіям варто пам’ятати про необхідність роздрукувати та мати при собі роздруковану в чорно-білому форматі карту міжнародного автомобільного страхування, отриману від страховика засобами електронної комунікації після укладання електронного договору.

Саме її треба буде пред’являти при перевірках за кордоном. Картки міжнародного автомобільного страхування будуть генеруватися інформаційною системою МТСБУ за єдиною формою для всіх страховиків.

"Впевнені, що зазначена новація стане до вподоби нашим водіям, які збираються виїхати за кордон України або вже там знаходяться та мають необхідність придбати поліс міжнародного страхування. Тільки за перший час функціонування нового сервісу МТСБУ було укладено 155 електронних договорів міжнародного страхування", - зазначили в бюро.

Нагадаємо також, що з липня в Україні підвищили до 160 тисяч гривень максимальний розмір виплат за полісами автоцивілки та до 80 тисяч гривен за європротоколом.

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