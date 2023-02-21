Продолжится ли укрепление вторичного рынка авто: динамика и прогноз на 2023 год

Российское вторжение, колебания курса доллара, кризис с горючим, логистические трудности — 2022-й год был богат событиями, которые напрямую повлияли на автомобильную сферу. Давайте же разбираться, как последние 12 месяцев сказались на рынке авто, в частности, как изменился спрос на автомобили с пробегом и какие тренды будут влиять на рынок в 2023 году.

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По данным Укравтопрома, 2022-й год стал худшим с начала века по уровню покупки новых автомобилей. Согласно 2021-му, рынок новых авто сократился на 63% и составил менее 38 тысяч зарегистрированных автомобилей. Количество регистраций машин с пробегом было в десять раз больше — 388,5 тысячи.

Самый большой выбор автомобилей с пробегом мы на OLX Авто наблюдали в июле – сразу после окончания действия нулевого растаможивания, когда рынок был насыщен предложениями продавцов. Тогда на платформе разместили почти 180 тысяч объявлений по продаже б/у авто, а самыми популярными марками были Volkswagen (19 045 предложений), Opel (10 774) и Ford (9 331).

Покупатели тоже больше всего интересовались автомобилями с пробегом, и марка Volkswagen была самой популярной (104 200 пользователей отозвались на объявление в течение июля). Этот автомобильный бренд традиционно стал самым востребованным среди покупателей на протяжении всего года. Да, пятерка самых популярных марок авто с пробегом среди украинцев в 2022-м выглядит так:

Volkswagen – более 1 млн пользователей отозвалось на объявление; Opel - 641 150; BMW - 574 533; Mercedes-Benz - 514 961; Daewoo - 476 499.

Вырос спрос на авто в бюджетном ценовом сегменте

В 2022 году в Украине резко возросла потребность в средствах передвижения. Этому способствовали как запрос автомобилей на фронт, так и спрос самих украинцев на личный транспорт, ведь количество поездок на длинные и короткие дистанции возросло. Да и количество уничтоженных автомобилей в результате российской агрессии тоже повлияло на рост спроса.

Если выделить марки и модели, то десятка самых популярных машин среди пользователей OLX в основном не превышает бюджет в $5 000.

Volkswagen Golf - $4 219; Daewoo Lanos-Sens - $2 408; BMW 5-series - $4 517; BMW 3-series - $4 687; Skoda Octavia - $6 209; Opel Vectra - $1 794; Volkswagen Passat sedan - $5 550; Audi A6 - $4 700; Opel Astra - $5 029; Volkswagen Passat Variant - $5 164.

При этом возраст автомобилей, которыми чаще всего интересовались украинцы, составил 15 лет, а пятерка самых популярных типов кузова выглядела так:

седан - более 5,4 млн отзывов;

хэтчбек - более 2 млн;

универсал - 1,5 млн;

внедорожник - 1,1 млн;

микроавтобус - 544 тыс.

Также мы зафиксировали, что на протяжении прошлого года самым высоким был спрос на автомобили с большим пробегом. Отмечу, что такие автомобили в большинстве своем являются и наиболее доступными.

Какие тенденции будут влиять на вторичный авторынок в 2023 году

После определенного "бума" на рынке авто в течение периода нулевого растаможивания сейчас мы наблюдаем определенное затишье. На это влияет и ситуация, когда на первый план в обществе вышло урегулирование энергетического кризиса. Впрочем, у украинцев остается потребность в средствах передвижения. Так что предполагаем повышение активности на вторичном рынке и еще больший дисбаланс между количеством новых зарегистрированных автомобилей и зарегистрированных машин с пробегом.

Тоже отмечу, что в 2022 году покупатели предпочитали более бюджетные варианты автомобилей. Предполагаю, что эта тенденция будет сохраняться, пока не начнет стабилизироваться общая ситуация в стране. При этом несмотря на прошлогодние прогнозы на подорожание, средняя стоимость автомобилей с пробегом за год существенно не изменилась: $7 589 в декабре 2022-го против $7 834 в декабре 2021-го. Этому способствовали три месяца действия "нулевого растаможивания", когда внутренний рынок пополнился автомобилями по доступной стоимости.

В то же время продолжается тренд по дальнейшему росту популярности альтернативных видов горючего, ведь гибриды и электрокары медленно, но уверенно завоевывают все большую часть рынка. Внутренняя статистика OLX Авто свидетельствует о том, что в декабре 2022 года количество представленных на платформе электромобилей выросло почти в 1,5 раза по сравнению с этим же периодом прошлого года. В то же время интерес к автомобилю с электрическими и гибридными двигателями в ноябре-декабре 2022-го возрос на 13% в соответствии с этим же периодом 2021 года. Самым же спрос был в мае во время кризиса с горючим.