Tesla отзывает более 362 000 электрокаров: в чем причина

Национальная администрация безопасности дорожного движения США заявила 16 февраля, что Tesla отзывает около 362 тысяч электрокаров. Это связано с тем, что программное обеспечение полного автопилота может привести к аварии.

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Об этом пишет Reuters.

Как сообщает издание, Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) заявила, что программное обеспечение Tesla позволяет транспортному средству "превышать ограничение скорости или проезжать через перекресток незаконным или непредсказуемым образом, что увеличивает риск аварии".

Tesla в свою очередь заявила, что не согласна с анализом NHTSA, но в конце концов была вынуждена отозвать автомобили.

Отзыв касается автомобилей Model S и Model X 2016-2023 гг., Model 3 2017-2023 гг. и Model Y 2020-2023 гг. выпуска, оборудованных программным обеспечением FSD Beta.

Производитель электрокаров ранее имел спор с NHTSA, имеющим ряд незавершенных исследований по другим вопросам безопасности автомобилей Tesla.

В компании заявили, что им неизвестно о каких-либо травмах или смерти, которые могут быть связаны с проблемой отзыва. Автопроизводитель утверждает, что имеет всего 18 претензий по гарантии.

Американские сенаторы Эд Марки и Ричард Блюменталь, оба демократа, заявили, что отзыв "давно назрел", добавив, что "Tesla должна наконец прекратить преувеличивать реальные возможности своих автомобилей".

Издание отмечает, что это новая неудача для системы автопилота от Tesla. Исполнительный директор Илон Маск неоднократно не достигал своих целей по достижению возможности самостоятельного управления, которую он постоянно продвигал.

Этот шаг является редким вмешательством федеральных регуляторов в реальную программу тестирования, которую компания считает решающей для разработки автомобилей, которые могут ездить самостоятельно.

В компании Tesla отказались от официальных комментариев, но Маск написал в четверг в Twitter, что слово "отозвать" для беспроводного обновления программного обеспечения является "анахронизмом и абсолютно неправильным!"

Отметим, это не первый случай отзыва автомобилей Tesla из-за технических проблем. Так, в феврале 2022 года компания была вынуждена отозвать более 817 000 электромобилей из-за того, что не всегда срабатывал сигнал ремня безопасности