За 10 років український автомобіль "постарішав" на 4 роки

В Україні фіксується зростання середнього віку автопарку. Станом на початок 2023 року середній вік автомобіля становить 23,2 роки, тоді як на початку 2012-го — 19,1 рік. Тобто за 10 років автопарк "постарішав" на 4 роки.

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Про це повідомила інформаційно-аналітична група AUTO-Consulting з посиланням на власні дані.

За 2022 рік середній вік автомобіля в Україні зріс на пів року. Протягом останніх десяти років український автопарк поступово "старішав".

Водночас на початку 2015 року в порівняні з попереднім роком середній рік авто зменшився — з 19,8 до 19,5 років. Крім того, в 2021 і 2022 роках показник не змінювався взагалі — середній рік автомобіля два роки поспіль становив 22,7 роки.

Експерти схиляються до думки, що "євбробляхи" — один із основних чинників "старіння" українського автопарку.

"У 2021 році чотири з п‘яти зареєстрованих легкових автомобілів були вживаними. А середній вік автопарку зараз складає вже понад 23 роки. Це вдвічі більше, ніж в ЄС. За цим показником ми на другому місці після Куби", — розповів голова Федерації автопрому України Олег Боярин в інтерв'ю виданню Telegraf.

Динаміка середнього віку українського авто. Графік: AUTO-Consulting

Нагадаємо, в Україні у квітні-червні 2022 року діяло пільгове розмитнення автомобілів. За це час завезли 236 792 авто. З них найдорожчою стала Ferrari Roma 2020 року за $221,4 тис.

Наразі серед вживаних авто найбілш популярним в Україні є марка Renault Megane , на другому місці - Volkswagen Golf, третьому - Skoda Octavia.