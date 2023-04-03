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Які нові автівки в Україні купують найчастіше: ТОП-10 моделей за березень
Лідерство на українському ринку нових легковиків продовжує утримувати Renault Duster – у березні в Україні було продано 414 кросоверів цієї моделі. Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що більше третини березневого ринку нових легковиків було сформовано за рахунок десяти найпопулярніших моделей.
До них увійшли:
- Renault Duster - 414 од.;
- Hyunda Tucson - 171 од.;
- Mazda CX5 – 171 од.;
- Volkswagen ID.4 – 149 од.;
- Toyota RAV-4 – 131 од.;
- Toyota Camry – 110 од.;
- Suzuki Vitara – 105 од.;
- Volkswagen Touareg – 101 од.;
- Dongfeng / Honda M-NV – 100 од.;
- BMW X7 – 99 од.
Нагадаємо, що в лютому Renault Duster також став найпопулярнішою моделлю серед нових авто в Україні. Тоді було зареєстровано 174 такі автівки.Підписуйтеся на наш YouTube канал