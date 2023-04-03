Які нові автівки в Україні купують найчастіше: ТОП-10 моделей за березень

Лідерство на українському ринку нових легковиків продовжує утримувати Renault Duster – у березні в Україні було продано 414 кросоверів цієї моделі. Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що більше третини березневого ринку нових легковиків було сформовано за рахунок десяти найпопулярніших моделей.

До них увійшли:

Renault Duster - 414 од.;

Hyunda Tucson - 171 од.;

Mazda CX5 – 171 од.;

Volkswagen ID.4 – 149 од.;

Toyota RAV-4 – 131 од.;

Toyota Camry – 110 од.;

Suzuki Vitara – 105 од.;

Volkswagen Touareg – 101 од.;

Dongfeng / Honda M-NV – 100 од.;

BMW X7 – 99 од.

Нагадаємо, що в лютому Renault Duster також став найпопулярнішою моделлю серед нових авто в Україні. Тоді було зареєстровано 174 такі автівки.