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Категорія
Авто
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Які нові автівки в Україні купують найчастіше: ТОП-10 моделей за березень

Автомобілі, машини
Автомобілі. Фото: Hans / Pixabay

Лідерство на українському ринку нових легковиків продовжує утримувати Renault Duster – у березні в Україні було продано 414 кросоверів цієї моделі. Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що більше третини березневого ринку нових легковиків було сформовано за рахунок десяти найпопулярніших моделей.

До них увійшли:

  • Renault Duster - 414 од.;
  • Hyunda Tucson - 171 од.;
  • Mazda CX5 – 171 од.;
  • Volkswagen ID.4 – 149 од.;
  • Toyota RAV-4 – 131 од.;
  • Toyota Camry – 110 од.;
  • Suzuki Vitara – 105 од.;
  • Volkswagen Touareg – 101 од.;
  • Dongfeng / Honda M-NV – 100 од.;
  • BMW X7 – 99 од.

Нагадаємо, що в лютому Renault Duster також став найпопулярнішою моделлю серед нових авто в Україні. Тоді було зареєстровано 174 такі автівки